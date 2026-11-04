Electrolux: Dreosto (Lega), accordo fondamentale per il lavoro e il futuro industriale del Friuli Venezia Giulia

“L’intesa raggiunta su Electrolux dimostra quanto sia importante fare squadra quando sono in gioco il lavoro e il futuro industriale del nostro territorio. Il risultato arriva al termine di una trattativa durissima, oltre trenta ore di confronto, nella quale il Governo ha svolto un ruolo determinante per ridurre gli esuberi e garantire prospettive agli stabilimenti italiani, in particolare del Friuli Venezia Giulia. Voglio ringraziare il nostro viceministro Vannia Gava per l’attenzione e l’impegno costante sulla vertenza”.

Lo dichiara il senatore Marco Dreosto, segretario regionale della Lega in Friuli-Venezia Giulia.

“Per Porcia il ridimensionamento delle uscite, da 256 a 94 tra gli operai specializzati, i 32 milioni di investimenti e la conferma delle funzioni strategiche rappresentano elementi importanti”, evidenzia Dreosto che spiega: “è in gioco non soltanto il futuro dello stabilimento, ma quello di un’intera filiera produttiva e di tante imprese dell’indotto. Ora bisogna vigilare sull’attuazione degli impegni: il lavoro fatto è importante, ma la priorità resta garantire continuità produttiva e occupazionale al territorio”.