IL COMUNE COMUNICA – “Mettiamoci il naso – Pinocchio per i bambini di Gaza”: domani alle 11 la conferenza stampa di presentazione a Palazzo della Città

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "METTIAMOCI IL NASO – PINOCCHIO PER I BAMBINI DI GAZA"
DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE A PALAZZO DELLA CITTÀ
Sarà presentato domani, martedì 27 ottobre alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo della Città, "Mettiamoci il naso – Pinocchio per i bambini di Gaza", progetto ideato e diretto da Francesco Carofiglio.
A partire dalla fiaba di Collodi e dai suoi personaggi, il progetto propone tre conversazioni* con protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, per attraversare alcuni temi profondamente legati al nostro presente: il rapporto tra genitori e figli, la verità e la menzogna, l'assenza e la possibilità di rinascere.
L'iniziativa ha una concreta finalità solidale: l'intero ricavato degli incontri sarà devoluto ai progetti di Save the Children a sostegno delle bambine e dei bambini di Gaza.