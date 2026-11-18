(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - "A ottant'anni dalla liberazione di Auschwitz, dover discutere ancora di antisemitismo rappresenta una sconfitta per la nostra civiltà. Ci eravamo illusi che l'Olocausto avesse vaccinato per sempre il mondo da un odio che, invece, continua ad assumere forme diverse. L'antisemitismo non nasce con il nazismo e purtroppo non è morto con esso", prosegue Orsini. "Ancora oggi circolano falsificazioni e teorie complottiste che hanno alimentato per secoli persecuzioni e odio contro il popolo ebraico. Come ricordava il presidente Berlusconi, 'Negli anfratti dell'ignoranza cova ancora un odio cieco contro gli ebrei' ". Lo afferma Andrea Orsini, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula in sede di dichiarazione di voto sul Ddl Antisemitismo.
"Criticare lo Stato di Israele, le decisioni del suo governo o scelte che riteniamo sbagliate è pienamente legittimo. Altra cosa è mettere in discussione la legittimità stessa dello Stato ebraico o applicare a Israele un doppio standard", sottolinea Orsini. "Negare al popolo ebraico il diritto di vivere in sicurezza nel proprio Paese significa negargli un diritto che riconosciamo a tutti gli altri popoli. Per questo l'adozione della definizione di antisemitismo dell'IHRA e degli esempi che la accompagnano dovrebbe rappresentare un patrimonio condiviso", aggiunge il deputato. "Dispiace che su un tema che dovrebbe unire il Parlamento emergano invece divisioni e ripensamenti anche da parte di forze politiche che in sede europea avevano sostenuto quella stessa impostazione. Opporsi a questo provvedimento invocando la libertà di espressione è un paradosso. La libertà consente di criticare e dissentire, ma non può diventare un alibi per l'odio e la discriminazione. Contrastare l'antisemitismo significa difendere una parte essenziale della nostra civiltà e assumersi una responsabilità che la storia affida a tutti noi. Per queste ragioni Forza Italia voterà convintamente a favore del provvedimento". conclude Orsini.
(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - "A ottant'anni dalla liberazione di Auschwitz, dover discutere ancora di antisemitismo rappresenta una sconfitta per la nostra civiltà. Ci eravamo illusi che l'Olocausto avesse vaccinato per sempre il mondo da un odio che, invece, continua ad assumere forme diverse. L'antisemitismo non nasce con il nazismo e purtroppo non è morto con esso", prosegue Orsini. "Ancora oggi circolano falsificazioni e teorie complottiste che hanno alimentato per secoli persecuzioni e odio contro il popolo ebraico. Come ricordava il presidente Berlusconi, 'Negli anfratti dell'ignoranza cova ancora un odio cieco contro gli ebrei' ". Lo afferma Andrea Orsini, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula in sede di dichiarazione di voto sul Ddl Antisemitismo.