(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - "Sul contrasto all'antisemitismo assistiamo a una contraddizione evidente del Partito Democratico. Al Parlamento europeo Elly Schlein non solo votò a favore della risoluzione che faceva propria la definizione di antisemitismo dell'IHRA, ma ne fu anche tra i proponenti e firmatari". Lo afferma Andrea Orsini, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto finale sul provvedimento per il contrasto all'antisemitismo.
"Oggi, invece, la grande maggioranza del Pd si oppone a un'impostazione che in sede europea aveva sostenuto", prosegue Orsini. "E non è corretto sostenere che quella risoluzione non richiamasse anche gli esempi allegati alla definizione IHRA, perché il Parlamento europeo invitava esplicitamente gli Stati membri a seguire l'esempio di Paesi che avevano fatto propria sia la definizione sia gli esempi. Su un tema come l'antisemitismo servirebbero coerenza e unità, non distinguo dettati dalle convenienze politiche. Il Pd chiarisca perché ciò che allora veniva indicato come un comportamento virtuoso oggi non lo sia più" conclude Orsini.
(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - "Sul contrasto all'antisemitismo assistiamo a una contraddizione evidente del Partito Democratico. Al Parlamento europeo Elly Schlein non solo votò a favore della risoluzione che faceva propria la definizione di antisemitismo dell'IHRA, ma ne fu anche tra i proponenti e firmatari". Lo afferma Andrea Orsini, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto finale sul provvedimento per il contrasto all'antisemitismo.