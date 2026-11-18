(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - "La lotta all'antisemitismo è un impegno irrinunciabile, che appartiene alla storia del Partito Democratico e ai valori fondanti della Costituzione. Proprio per questo non può essere utilizzata come strumento di propaganda o come un'arma contro le opposizioni. Il provvedimento votato oggi introduce criticità molto serie, perché rende vincolanti gli indicatori della definizione IHRA, con il rischio di confondere la lotta all'odio antiebraico con la legittima critica alle politiche del Governo israeliano e di comprimere la libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione.
Avevamo chiesto di correggere il testo, proponendo anche il riferimento alla Dichiarazione di Gerusalemme e una precisazione già contenuta nelle premesse dell'IHRA: criticare Israele come qualsiasi altro Paese non è antisemitismo. La maggioranza ha respinto ogni proposta, scegliendo di dividere il Parlamento su una battaglia che avrebbe dovuto unirlo.
È particolarmente contraddittorio che oggi arrivino lezioni di antisemitismo da chi ha reso omaggio a Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo, movimento le cui pubblicazioni diffusero anche teorie antisemite e il mito della cospirazione ebraica mondiale. Prima di giudicare gli altri, qualcuno dovrebbe fare i conti con la propria storia.