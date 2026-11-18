(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Con l'approvazione del ddl 1004 (Romeo) il governo Meloni complice del
genocidio criminalizza la solidarietà con il popolo palestinese. Una
dichiarazione di critica o di ostilità nei confronti dello Stato di
Israele potrà essere accusata di antisemitismo. Questa legislatura ha
davvero toccato il fondo. Gli eredi dei complici di Hitler sono da tempo
complici di Netanyahu e non vogliono sentirselo dire. Il ddl si basa si
basa su quanto affermato dall' International Holocaust Remembrance
Alliance, organizzazione di cui fanno parte 40 Paesi e che nel maggio 2016
definì una definizione operativa non vincolante di antisemitismo, in cui si
Aviv. Lo stesso autore della definizione, Kenneth Stern considera improprio
che tale dichiarazione molto sponsorizzata da Netanyahu divenga legge in
quanto limiterebbe gli spazi democratici. Ma cosa importa, dimostrando di
essere i più fedeli amici del genocida Netanyahu, nonché il terzo Paese per
armi esportate per perpetrarlo, sanciscono l'equiparazione fra
antsemitismo e antisionismo. Questo ddl come i crimini di Israele non fa
che alimentare l'antisemitismo perchè si fonda sulla identificazione tra un
governo, un esercito, uno stato e il popolo ebraico. È positivo che il
Partito Democratico alla Camera, con una saggia decisione, abbia espresso
il proprio voto contrario in maniera quasi compatta. Ma non basta.
Rifondazione Comunista, nel rilanciare la propria proposta di Fronte
costituzionale e antifascista per cacciare questo governo, chiede un
impegno chiaro alle forze politiche che sconfiggeranno il governo Meloni:
abrogare questo ddl vergognoso nei confronti del popolo palestinese ma
anche dei milioni di cittadine e cittadini che non giustificano il
genocidio, la pulizia etnica, l'apartheid, l'occupazione illegale dei
territori palestinesi.
Il riconoscimento dello Stato di Palestina, la rottura dell'accordo di
cooperazione Italia Israele e l'abolizione del ddl antiPalestina sono punti
di un programma antifascista che è già stato scritto nelle piazze unitarie
in questi anni di mobilitazione per Gaza.
Comunista