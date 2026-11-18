(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Esprimo vivo apprezzamento per la determinazione del Governo nel disciplinare in modo rigoroso l’accesso dei minori ai servizi di social network e alle piattaforme di condivisione video attraverso l’emendamento presentato in merito dalla maggioranza. Fissare a 16 anni il limite per l’attivazione autonoma di un account, prevedendo nella fascia tra i 13 e i 15 anni il collegamento obbligatorio al profilo di un genitore e la nullità dei contratti stipulati in violazione di tali soglie, significa dare una risposta concreta e non più rinviabile a una vera emergenza educativa e sanitaria”. Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario di Presidenza della Camera. “Si tratta – prosegue Zucconi – di un intervento che raccoglie e rafforza un percorso iniziato col Decreto Caivano e anche da me e altri parlamentari di FdI proposto nel giugno 2025, depositando proposte di legge finalizzate alla protezione dei minori nell’impiego dei dispositivi elettronici e nell’accesso alle reti social. Il rafforzamento dei sistemi di controllo parentale obbligatorio sui dispositivi e il divieto d’uso degli smartphone nelle scuole di ogni ordine e grado è a mio avviso un passaggio indispensabile per la tutela dei nostri adolescenti. Vedere oggi questi principi tradursi in norme stringenti, dotate di sistemi di verifica certi interoperabili con i portafogli europei di identità digitale e della possibilità per l’AGCOM di arrivare fino all’oscuramento delle piattaforme inadempienti dopo 20 giorni dalla diffida, conferma anche la lungimiranza della nostra azione di parlamentari di FdI. I nostri giovani non possono e non devono essere lasciati soli davanti alle insidie del mondo digitale. Così come nella vita reale ogni genitore vigila su quali luoghi frequenta un figlio e con chi si relaziona, allo stesso modo abbiamo il dovere morale e istituzionale di attenzionare ciò che i ragazzi fanno online. Non siamo di fronte – sottolinea il parlamentare di FdI – a una semplice questione di buone abitudini, ma a un’emergenza documentata dalla comunità scientifica. Studi internazionali e nazionali, dai rapporti dell’OCSE e dell’OMS fino all’indagine epidemiologica ISTISAN dell’Istituto Superiore di Sanità, hanno evidenziato come l’utilizzo problematico di smartphone e social colpisca oltre il 25 per cento degli adolescenti, provocando gravi ricadute sulle capacità di apprendimento, cali drastici dell’attenzione nello studio e fenomeni di isolamento e phubbing. A questo si aggiungono quadri sempre più evidenti di dipendenza tecnologica, con sintomi da astinenza e disturbi della salute mentale. Con questa misura l’Italia si pone all’avanguardia in Europa nella difesa delle nuove generazioni, affiancando le famiglie nel loro ruolo educativo e restituendo ai ragazzi il diritto a una crescita sana, consapevole e libera dai condizionamenti degli algoritmi”, conclude Zucconi.
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