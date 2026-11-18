(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Nelle ultime ore nella provincia di Salerno sono state ammazzate 3 donne. Sarà l’autorità giudiziaria a stabilire se quello di Assunta, Immacolata e Elda sia stato o meno un femminicidio. Nel portare le mie condoglianze a chi conosceva e amava queste donne, alle loro famiglie e alle comunità di Angri, Serre e Castel San Giorgio, trovo grave che la priorità si sposti sul se si sia o meno trattato di femminicidio. Vuol dire spostare il fulcro dalla violenza, una piaga da cui ognuno di noi ha la responsabilità di non distogliersi”.
Così in aula la senatrice M5S Anna Bilotti.