(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Con il via libera definitivo del Cdm alla riforma forense portiamo a termine un percorso atteso da oltre tredici anni. Un impegno che abbiamo preso e che oggi manteniamo.
Rafforziamo l’indipendenza e la tutela del segreto professionale, intervenendo su ogni fase dell’attività, dall’accesso alla formazione, fino all’esercizio quotidiano. È un risultato raggiunto grazie al confronto con l’avvocatura e all’impegno della Lega, che ha sostenuto questa riforma con convinzione.
Fin dall’inizio abbiamo lavorato per riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale dell’avvocato. Una professione più moderna e qualificata significa maggiori garanzie per i cittadini e una tutela più efficace dei loro diritti”.
Lo dichiara Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia della Lega.