(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - CONSIGLIO DEI MINISTRI – 18 NOVEMBRE 2026
Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 16.26 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.
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CODICE PER LE DISABILITÀ
Codice per le disabilità, in attuazione dell’articolo 16 della legge 10 novembre 2025, n. 167 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita dalla legge 10 novembre 2025, n. 167, introduce il Codice per le disabilità.
Il Codice semplifica e riordina in un unico testo le disposizioni legislative in materia di disabilità, che si interpretano e si applicano in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
Al centro dell’impianto è la persona con disabilità, titolare del diritto al pieno ed effettivo sviluppo della propria personalità. Il Codice ne afferma l’autodeterminazione, il divieto di ogni forma di discriminazione e l’uguaglianza, l’accessibilità dei servizi, e sancisce i principi di non regressione, intangibilità e non condizionabilità dei diritti.
Il testo garantisce l’uniformità della tutela su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze degli enti territoriali, e valorizza la sussidiarietà orizzontale, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nella programmazione e nella progettazione degli interventi.
Il Codice individua quindi i soggetti istituzionali competenti, fra cui l’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e raccoglie per ambiti i diritti e le misure: dall’accertamento della condizione di disabilità e dal progetto di vita all’assistenza sanitaria e sociale, dall’istruzione e dalla cultura al lavoro e alla previdenza, dall’accessibilità e dalla mobilità allo sport e all’esercizio del diritto di voto, fino alle misure per l’autonomia, l’abitare e la famiglia e alle tutele contro le discriminazioni.
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CODICE DELLO SPETTACOLO
Attuazione dell’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura Alessandro Giuli, ha approvato, in esame preliminare, con procedura d’urgenza, un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita dalla legge 15 luglio 2022, n. 106, introduce il Codice dello spettacolo.
Il Codice riordina in un unico testo le disposizioni di legge sullo spettacolo dal vivo (musica, opera lirica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante, carnevali storici e rievocazioni storiche) e riconosce nuove tutele per i lavoratori del settore. Lo spettacolo è promosso quale fattore di sviluppo culturale e sociale, con attenzione al riequilibrio territoriale e all’accessibilità per le persone con disabilità.
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POLIZIA PENITENZIARIA
Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che sostituisce integralmente quello adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
Il testo adegua la disciplina alle numerose modifiche intervenute dal 1999 nell’ordinamento del Corpo, nell’organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria e nell’ordinamento penitenziario, e ridisegna i principi generali, i doveri del personale, le modalità di svolgimento dei servizi, i reparti speciali e il sistema delle ricompense.
Tra le principali novità:
- è disciplinato l’uso della rete internet e dei social media da parte del personale;
- sono introdotte misure di tutela del personale in situazioni di disagio psico-sociale, con percorsi di sostegno psicologico compatibili con lo svolgimento del servizio;
- è istituita la figura del vice comandante vicario, a supporto del comandante di reparto;
- trovano per la prima volta una disciplina organica, in un regolamento, la sala operativa e i reparti speciali del Corpo, fra cui il Gruppo operativo mobile, il Servizio centrale di polizia giudiziaria, il Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e il Gruppo di intervento operativo;
- è riformato il sistema delle ricompense, con il nuovo riconoscimento del compiacimento, ed è introdotto il distintivo d’onore per il personale mutilato, ferito o deceduto in servizio, come per le altre Forze di polizia.
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PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi:
- Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (decreto legislativo – esame definitivo) (Interno). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata, dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
- Riforma dell’ordinamento forense in attuazione della legge 28 luglio 2026, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense (decreto legislativo – esame definitivo) (Giustizia). Sul testo è stato sentito il Consiglio nazionale forense; il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
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NOMINE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato:
- su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, di concerto con il Ministro della giustizia Carlo Nordio e con il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, l’avvio della procedura per la nomina del professor Remo Morzenti Pellegrini a Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la nomina a dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei dirigenti superiori ingegnere Paolo Qualizza, ingegnere Mauro Caciolai e ingegnere Giuseppe Paduano, che assumono rispettivamente gli incarichi di Direttore della direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Molise, Direttore della direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Basilicata e Comandante dei vigili del fuoco di Roma, a decorrere dal 1° dicembre 2026;
- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, visto il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina dell’ingegnere Davide Drago a membro del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
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MOVIMENTO DI PREFETTI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il seguente movimento di prefetti:
|dott. Maurizio Valiante
|da Ancona, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
|dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro
|da Pisa, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Ancona
|dott. Valerio Massimo Romeo
|da Siena, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pisa
|dott.ssa Michela Lattarulo
|da Campobasso, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Cagliari
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CARTE-VALORI POSTALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato di autorizzare l’emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l’anno 2027.
Le emissioni celebrative sono dedicate a:
- firma dei Trattati di Roma, nel 70° anniversario;
- Europa 2027;
- Pordenone Capitale italiana della cultura 2027.
Le emissioni commemorative sono dedicate a:
- Alessandro Volta, nel bicentenario della scomparsa;
- Goffredo Mameli, nel bicentenario della nascita;
- Ugo Foscolo, nel bicentenario della scomparsa;
- Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel;
- Matilde Serao, prima donna italiana a fondare e dirigere un quotidiano;
- Gae Aulenti, prima donna italiana a ricevere il Praemium Imperiale per l’architettura.
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CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di resistere nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Emilia-Romagna per l’annullamento del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 1° settembre 2026, n. 270, di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quindici leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 22 del 21/09/2026, recante “Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 5 del 2017”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché i principi di uguaglianza e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare:
- la legge della Regione Sardegna n. 21 del 21/09/2026, recante “Disposizioni in materia di inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete di tipo 1 (DT1)”;
- la legge della Regione Abruzzo n. 28 del 16/09/2026, recante “Strumenti per la normalizzazione della liquidità degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)”;
- la legge della Regione Umbria n. 12 del 22/09/2026, recante “Patti educativi di comunità e comunità educanti”;
- la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 25/09/2026, recante “Norme sulle modalità di presentazione dei progetti di legge, nonché sulla pubblicazione dei testi legislativi in internet e nel Bollettino ufficiale della Regione”;
- la legge della Regione Puglia n. 19 del 28/09/2026, recante “Progetto sperimentale per favorire lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese”;
- la legge della Regione Toscana n. 23 del 25/09/2026, recante “Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla L.R. 68/2011”;
- la legge della Regione Marche n. 12 del 29/09/2026, recante “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”;
- la legge della Regione Lombardia n. 24 del 01/10/2026, recante “Iniziative sperimentali per la gestione attiva e sostenibile delle foreste e dei territori agro-silvo-pastorali”;
- la legge della Regione Puglia n. 20 del 05/10/2026, recante “Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)”;
- la legge della Regione Puglia n. 21 del 05/10/2026, recante “XII legislatura – 8° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifica alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”;
- la legge della Regione Molise n. 9 del 06/10/2026, recante “Elezioni regionali del 25 e 26 giugno 2023 per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale: riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011”;
- la legge della Regione Molise n. 10 del 06/10/2026, recante “Disposizioni per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e determinato nell’azienda Sanitaria regionale del Molise – ASREM”;
- la legge della Regione Calabria n. 30 del 07/10/2026, recante “Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all’esercizio finanziario 2025”;
- la legge della Regione Siciliana n. 32 del 22/09/2026, recante “Norme per il riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia”.
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Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 17.14.