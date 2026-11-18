(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Gli interventi del Governo presenti nella Manovra di Bilancio nel segno dell’agricoltura”: è questo il titolo della seconda conferenza stampa promossa dai Gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato, nell’ambito della campagna “Una Manovra chiave per l’Italia”, per illustrare le misure a sostegno del comparto agricolo e agroalimentare contenute nella legge di bilancio.
L’incontro si terrà domani, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 11:00, presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati (Via degli Uffici del Vicario, 21 – Roma).
Interverranno Galeazzo Bignami, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Lucio Malan, Capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica, Patrizio La Pietra, Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luca De Carlo, Presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, Marco Cerreto, Capogruppo FdI in XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e Aldo Mattia, Deputato FdI e responsabile del Dipartimento Agricoltura.
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