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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – al via da novembre l’assistenza civica in prossimità degli istituti scolastici svolta dall’Associazione Nazionale Carabinieri

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - ASSISTENZA CIVICA IN PROSSIMITÀ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

IN CONVENZIONE CON LA POLIZIA LOCALE

La Convenzione regolamenta, infatti, lo svolgimento dell'attività di assistenza civica, solidaristica e di utilità sociale, che l'Associazione Nazionale Carabinieri garantirà a supporto della Polizia Locale durante le fasi di entrata e uscita degli alunni dagli istituti scolastici di infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città.

L'obiettivo del partenariato è fornire ausilio alla cittadinanza, contribuendo ad accrescere il senso di sicurezza, in particolar modo laddove si verificano condizioni di affollamento dinanzi gli istituti scolastici. I volontari dell'Associazione dovranno, inoltre, segnalare nell'immediato agli organi preposti eventuali situazioni di pericolo, comunicando attraverso i canali preferenziali messi a disposizione dalla Polizia Locale.

L'attività si articolerà su prestazioni volontarie e giornaliere, da svolgere nei tempi e nei luoghi individuati dalla Polizia Locale: è previsto un rimborso per l'Associazione, finanziato grazie al prelievo dal Fondo di Riserva, pari all'importo complessivo di 52.800 euro.

"La Convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri rappresenta una risposta concreta alle richieste delle scuole e delle famiglie di vedere rafforzati i presidi nei pressi delle scuole, soprattutto all'ingresso e all'uscita, quando si presentano le maggiori criticità per l'affollamento di persone e automobili – sottolinea l'assessore alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone -. I volontari saranno riconoscibili grazie a una pettorina colorata e, ci tengo a precisarlo, svolgeranno esclusivamente attività di assistenza civica, diversa e complementare rispetto al presidio della Polizia Locale, che garantisce già il massimo sforzo organizzativo per assicurare la vigilanza davanti ai numerosi istituti scolastici cittadini. Siamo certi che una presenza aggiuntiva e rassicurante potrà rendere i momenti di ingresso e uscita da scuola, spesso concitati, molto più sereni".

(AGENPARL)
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