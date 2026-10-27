Close Menu
Trending
mercoledì 28 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Concluse le giornate DimORA!. Calabrò: “Palermo rafforza la rete dell’accoglienza

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Si sono concluse le quattro giornate promosse da DimORA, rassegna di
confronto, teatro, sport e socialità che ha visto protagonisti persone
senza dimora, operatori, volontari e realtà del territorio.

​"Questa iniziativa – dice l'assessora alle Attività sociali, Mimma Calabrò
– ha confermato l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel consolidare una
rete integrata di interventi sul territorio, con l'obiettivo di trasformare
l'accoglienza in reali percorsi di inclusione, autonomia e rispetto per la
dignità di ciascuno.

Per la Calabrò quindi le "Quattro giornate hanno assunto il valore di un
lavoro corale, capace di unire istituzioni, operatori, associazioni e
volontari nella costruzione di percorsi di accoglienza e inclusione,
rendendo chiara la direzione di mettere in rete le competenze, condividere
le responsabilità e garantire risposte efficaci, mettendo sempre al centro
la persona nella sua unicità".

"Attraverso le nostre Unità Operative, e con il costante sostegno del
sindaco Roberto Lagalla e dell'intera Amministrazione comunale – conclude
la assessora – offriamo ascolto, opportunità concrete e strumenti di
autonomia. L'inclusione non si impone, ma nasce dalla relazione e dalla
fiducia, rispettando i tempi e le scelte di ciascuno. L'obiettivo è
costruire una città presente e solidale, che non giudica e non lascia
indietro nessuno".

​Le quattro giornate, dal 22 al 25 ottobre, si sono svolte presso la
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista", lo
Scalo 5B, il Re Mida Casa Cultura e i campetti Sant'Ernesto, ed hanno visto
l'organizzazione di un ricco programma di attività volte all'inclusione e
alla valorizzazione della persona: un convegno scientifico sui modelli di
cura integrata e sull'Housing First, laboratori dedicati alla cura di sé,
momenti di solidarietà con la Sartoria Sociale Al Revés, tornei
ludico-sportivi integrati (scopone e calcio) e lo spettacolo teatrale della
Compagnia "Senza DimORA!.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl