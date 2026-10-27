[Comune Palermo] Concluse le giornate DimORA!. Calabrò: “Palermo rafforza la rete dell’accoglienza

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Si sono concluse le quattro giornate promosse da DimORA, rassegna di
confronto, teatro, sport e socialità che ha visto protagonisti persone
senza dimora, operatori, volontari e realtà del territorio.
"Questa iniziativa – dice l'assessora alle Attività sociali, Mimma Calabrò
– ha confermato l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel consolidare una
rete integrata di interventi sul territorio, con l'obiettivo di trasformare
l'accoglienza in reali percorsi di inclusione, autonomia e rispetto per la
dignità di ciascuno.
Per la Calabrò quindi le "Quattro giornate hanno assunto il valore di un
lavoro corale, capace di unire istituzioni, operatori, associazioni e
volontari nella costruzione di percorsi di accoglienza e inclusione,
rendendo chiara la direzione di mettere in rete le competenze, condividere
le responsabilità e garantire risposte efficaci, mettendo sempre al centro
la persona nella sua unicità".
"Attraverso le nostre Unità Operative, e con il costante sostegno del
sindaco Roberto Lagalla e dell'intera Amministrazione comunale – conclude
la assessora – offriamo ascolto, opportunità concrete e strumenti di
autonomia. L'inclusione non si impone, ma nasce dalla relazione e dalla
fiducia, rispettando i tempi e le scelte di ciascuno. L'obiettivo è
costruire una città presente e solidale, che non giudica e non lascia
indietro nessuno".
Le quattro giornate, dal 22 al 25 ottobre, si sono svolte presso la
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista", lo
Scalo 5B, il Re Mida Casa Cultura e i campetti Sant'Ernesto, ed hanno visto
l'organizzazione di un ricco programma di attività volte all'inclusione e
alla valorizzazione della persona: un convegno scientifico sui modelli di
cura integrata e sull'Housing First, laboratori dedicati alla cura di sé,
momenti di solidarietà con la Sartoria Sociale Al Revés, tornei
ludico-sportivi integrati (scopone e calcio) e lo spettacolo teatrale della
Compagnia "Senza DimORA!.