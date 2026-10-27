[Comune Palermo] Concluse le giornate DimORA!. Calabrò: “Palermo rafforza la rete dell’accoglienza

Si sono concluse le quattro giornate promosse da DimORA, rassegna di

confronto, teatro, sport e socialità che ha visto protagonisti persone

senza dimora, operatori, volontari e realtà del territorio.

​"Questa iniziativa – dice l'assessora alle Attività sociali, Mimma Calabrò

– ha confermato l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel consolidare una

rete integrata di interventi sul territorio, con l'obiettivo di trasformare

l'accoglienza in reali percorsi di inclusione, autonomia e rispetto per la

dignità di ciascuno.

Per la Calabrò quindi le "Quattro giornate hanno assunto il valore di un

lavoro corale, capace di unire istituzioni, operatori, associazioni e

volontari nella costruzione di percorsi di accoglienza e inclusione,

rendendo chiara la direzione di mettere in rete le competenze, condividere

le responsabilità e garantire risposte efficaci, mettendo sempre al centro

la persona nella sua unicità".

"Attraverso le nostre Unità Operative, e con il costante sostegno del

sindaco Roberto Lagalla e dell'intera Amministrazione comunale – conclude

la assessora – offriamo ascolto, opportunità concrete e strumenti di

autonomia. L'inclusione non si impone, ma nasce dalla relazione e dalla

fiducia, rispettando i tempi e le scelte di ciascuno. L'obiettivo è

costruire una città presente e solidale, che non giudica e non lascia

indietro nessuno".

​Le quattro giornate, dal 22 al 25 ottobre, si sono svolte presso la

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista", lo

Scalo 5B, il Re Mida Casa Cultura e i campetti Sant'Ernesto, ed hanno visto

l'organizzazione di un ricco programma di attività volte all'inclusione e

alla valorizzazione della persona: un convegno scientifico sui modelli di

cura integrata e sull'Housing First, laboratori dedicati alla cura di sé,

momenti di solidarietà con la Sartoria Sociale Al Revés, tornei

ludico-sportivi integrati (scopone e calcio) e lo spettacolo teatrale della

Compagnia "Senza DimORA!.