La Cina consolida la propria presenza economica e geopolitica in Asia centrale attraverso un importante accordo energetico in Kazakistan e una crescente rete di collaborazioni industriali, commerciali, tecnologiche e istituzionali con le cinque repubbliche della regione. Il nuovo contratto per la costruzione di un impianto di trattamento del gas nel giacimento di Kashagan rappresenta uno dei risultati più significativi di questa strategia, confermando il ruolo di Pechino nello sviluppo delle infrastrutture energetiche centroasiatiche.

Il 6 novembre 2026, la compagnia nazionale kazaka QazaqGaz, attraverso la controllata QazaqGaz Processing, ha sottoscritto un contratto per la progettazione, l’approvvigionamento delle attrezzature, la costruzione e la messa in esercizio di un impianto destinato a trattare 2,5 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno. L’accordo riguarda il giacimento di Kashagan, situato nel Mar Caspio e considerato una delle principali risorse petrolifere del Kazakistan. La realizzazione dell’infrastruttura è stata affidata a un consorzio composto da China National Chemical Engineering Sixth Construction Company, China Wuhuan Engineering Corporation, AVC Production e C-NRG.

Il contratto prevede una formula integrata che attribuisce al consorzio la responsabilità delle diverse fasi di realizzazione dell’opera, fino al collaudo e alla consegna dell’impianto. Il valore definitivo dell’accordo non è stato comunicato, mentre precedenti valutazioni del 2024 indicavano un investimento stimato intorno ai 2,5 miliardi di dollari. La distinzione è rilevante: tale cifra costituisce una stima progettuale e non può essere considerata automaticamente il corrispettivo del contratto sottoscritto.

L’impianto dovrebbe contribuire ad aumentare la capacità di trattamento del gas proveniente da Kashagan, caratterizzato dalla presenza di composti solforati che richiedono specifiche lavorazioni industriali. Per il Kazakistan, il progetto risponde all’esigenza di valorizzare le proprie risorse energetiche e accrescere la disponibilità di gas commercializzabile. Per le imprese cinesi, rappresenta invece un’importante opportunità industriale in un settore strategico per l’economia regionale.

L’intesa si inserisce in una fase di crescente partecipazione cinese ai progetti energetici dell’Asia centrale. Nel giugno 2026, il gruppo Sinopec Engineering ha raggiunto un accordo relativo alla progettazione e costruzione di una bioraffineria in Uzbekistan, nell’ambito di un progetto dal valore annunciato di 6,1 miliardi di dollari. L’iniziativa riguarda la produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione e diesel rinnovabile, confermando l’interesse cinese anche verso la diversificazione delle tecnologie energetiche.

La collaborazione tra Pechino e i governi centroasiatici si sviluppa parallelamente sul piano infrastrutturale. Durante il secondo incontro ministeriale Cina-Asia centrale, organizzato a Bishkek, i rappresentanti dei ministeri competenti hanno adottato una dichiarazione congiunta e un piano d’azione per il biennio 2027-2028. I documenti individuano diversi ambiti di cooperazione, tra cui edilizia antisismica, abitazioni economicamente accessibili, innovazione digitale nelle costruzioni, produzione di materiali edilizi e formazione professionale.

L’iniziativa riflette la volontà di rafforzare il coordinamento tecnico e istituzionale tra i sei paesi, sebbene non siano stati annunciati specifici finanziamenti per nuovi progetti. La cooperazione infrastrutturale assume particolare importanza in una regione che costituisce un collegamento terrestre tra Cina, Europa e altre aree dell’Eurasia, anche nell’ambito dei corridoi commerciali promossi attraverso la Belt and Road Initiative.

In Kazakistan, le relazioni bilaterali stanno assumendo una dimensione sempre più diversificata. Secondo quanto riportato da China Daily, l’Astana Data Exchange e lo Shanghai Data Exchange hanno avviato una collaborazione finalizzata alla quotazione congiunta di prodotti basati sui dati. L’iniziativa coinvolge operatori pubblici e privati interessati allo sviluppo dell’economia digitale, dei mercati informativi e delle applicazioni tecnologiche per le città intelligenti.

Un ulteriore settore di collaborazione riguarda la gestione delle risorse idriche. Quattordici specialisti kazaki hanno intrapreso un programma di formazione in Cina, promosso dal Ministero dell’Acqua e dell’Irrigazione del Kazakistan insieme al China Energy International Group. Le attività si concentrano sulla purificazione delle acque, sui sistemi digitali di gestione e sul funzionamento delle infrastrutture idrauliche.

Anche la cooperazione culturale contribuisce al rafforzamento delle relazioni bilaterali. Nel corso del 2026, Kazakistan e Cina hanno organizzato circa quaranta iniziative interculturali, culminate in una celebrazione ad Astana per la conclusione dell’Anno della Cultura Kazakistan-Cina. Pechino prevede inoltre l’apertura di un Centro Culturale Cinese nella capitale kazaka entro il 2027.

La crescente integrazione economica rende particolarmente rilevante anche il controllo delle infrastrutture strategiche. La Procura generale dei Trasporti del Kazakistan ha segnalato irregolarità nella registrazione contabile di 92.000 tonnellate di petrolio trasportate attraverso gli oleodotti Kenkiyak-Kumkol e Atasu-Alashankou, appartenenti alla rete di collegamento tra Kazakistan e Cina. Gli accertamenti hanno determinato il recupero di circa 3,2 miliardi di tenge tra imposte e sanzioni. L’episodio evidenzia l’importanza della vigilanza amministrativa e fiscale nella gestione delle grandi infrastrutture energetiche transfrontaliere.

In Uzbekistan, Pechino sta rafforzando la propria presenza attraverso iniziative che interessano la pubblica amministrazione, l’agricoltura, il commercio e la logistica. Funzionari uzbeki partecipano a programmi formativi in Cina dedicati alle politiche infrastrutturali, alla gestione degli investimenti e all’organizzazione delle attività commerciali internazionali. Analogamente, il Ministero dell’Agricoltura uzbeko ha promosso incontri per approfondire l’utilizzo di tecnologie e metodologie cinesi nella modernizzazione del comparto agricolo.

Un protocollo d’intesa tra le associazioni degli intermediari doganali dei due paesi punta inoltre a migliorare lo scambio di informazioni, la digitalizzazione delle procedure e la semplificazione delle operazioni di commercio estero. La regione uzbeka di Fergana ha inaugurato un centro commerciale e di investimento nella città cinese di Qingdao, accompagnando l’iniziativa con ulteriori accordi di collaborazione economica.

Nel settore delle risorse idriche, la società statale uzbeka Uzsuvtaminot ha avviato interlocuzioni con investitori cinesi per valutare la realizzazione di un impianto di trattamento dell’acqua potabile a Navoi. Anche in questo caso si tratta di una proposta progettuale, per la quale occorre distinguere i colloqui preliminari dagli impegni finanziari definitivamente assunti.

Alla cooperazione economica si affianca una crescente attività di comunicazione istituzionale. Secondo Eurasianet, all’inizio di novembre l’emittente cinese CGTN ha prodotto oltre settanta contenuti in lingua uzbeka e russa dedicati ai rapporti politici, economici e culturali con la Cina. Tali iniziative possono essere interpretate come parte di una più ampia strategia di diplomazia pubblica, attraverso la quale Pechino cerca di consolidare la propria immagine presso le società centroasiatiche.

Anche il Turkmenistan ha registrato nuovi sviluppi nelle relazioni commerciali bilaterali. Durante un forum organizzato a Shanghai il 6 e 7 novembre, in concomitanza con la China International Import Expo, imprese turkmene e cinesi hanno sottoscritto dodici protocolli d’intesa riguardanti diversi settori produttivi. Tra le collaborazioni figurano iniziative relative alla logistica internazionale, alla domotica e all’intelligenza artificiale.

Il forum ha coinvolto oltre cinquecento rappresentanti istituzionali e imprenditoriali, ma non sono stati comunicati il valore economico complessivo delle intese né i relativi calendari di attuazione. La sottoscrizione dei protocolli testimonia pertanto un ampliamento delle relazioni commerciali, senza equivalere necessariamente all’avvio immediato di investimenti.

Particolare attenzione viene riservata alla cooperazione educativa. In Turkmenistan sono state promosse competizioni universitarie dedicate alla lingua cinese e alle competenze informatiche, con il coinvolgimento di istituzioni accademiche dei due paesi. Il Luban Workshop di Ashgabat, inserito nella rete di iniziative cinesi per la formazione tecnica internazionale, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui Pechino contribuisce allo sviluppo di competenze professionali e consolida i rapporti con le istituzioni locali.

In Kirghizistan, la collaborazione con aziende cinesi potrebbe estendersi al trasporto urbano. L’amministrazione municipale di Bishkek ha raggiunto un’intesa con BYD per la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di valutare la fattibilità di una linea ferroviaria elettrica sopraelevata. L’obiettivo sarebbe ridurre la congestione del traffico nella capitale, ma il progetto rimane subordinato agli studi tecnici ed economici preliminari.

Il Tagikistan offre, infine, un indicatore significativo della crescita dei rapporti economici con Pechino. Secondo i dati comunicati dall’incaricato d’affari cinese Wan Guochun e riportati dall’agenzia Avesta il 12 novembre 2026, gli scambi commerciali bilaterali hanno raggiunto 3,04 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell’anno, con un incremento del 53,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato conferma una forte espansione dell’interscambio, pur non consentendo, da solo, di valutare la distribuzione dei benefici economici tra i due paesi.

L’insieme di queste iniziative delinea una strategia cinese fondata sull’integrazione di strumenti economici, tecnologici, formativi e diplomatici. Gli investimenti nelle infrastrutture energetiche possono favorire rapporti industriali di lungo periodo; la cooperazione digitale contribuisce alla diffusione di competenze e standard tecnologici; gli scambi culturali e universitari rafforzano le relazioni istituzionali e sociali.

Le conseguenze geopolitiche meritano tuttavia una valutazione articolata. L’Asia centrale mantiene relazioni consolidate con la Russia, mentre l’Unione europea, la Turchia e altri attori internazionali cercano di sviluppare ulteriormente la propria presenza economica e diplomatica. Le repubbliche centroasiatiche perseguono generalmente politiche di diversificazione dei partner esteri, nel tentativo di attrarre investimenti senza compromettere la propria autonomia decisionale.

In questo contesto, il rafforzamento della cooperazione con Pechino non implica necessariamente una sostituzione delle relazioni tradizionali con Mosca, ma contribuisce a modificare gli equilibri economici regionali, ampliando il peso delle imprese e delle istituzioni cinesi nei settori strategici.

Rimangono inoltre aperte questioni riguardanti la sostenibilità finanziaria dei progetti, il trasferimento effettivo di competenze, la partecipazione delle imprese locali, la trasparenza contrattuale e la capacità dei governi centroasiatici di conservare un adeguato controllo sulle infrastrutture di interesse nazionale.

L’accordo per l’impianto di Kashagan assume dunque un significato che supera la dimensione del singolo investimento energetico. Esso conferma la crescente capacità della Cina di inserirsi nei processi di trasformazione economica dell’Asia centrale, offrendo capitali, tecnologie e competenze industriali. La questione decisiva per i governi della regione sarà trasformare questa cooperazione in uno sviluppo duraturo e diversificato, evitando che l’espansione dei rapporti economici si traduca in nuove forme di dipendenza strategica. Sarà soprattutto l’attuazione concreta degli accordi, più che il loro numero, a determinare la portata effettiva dell’influenza cinese nei prossimi anni.

Fonti: QazaqGaz, comunicato ufficiale sul contratto EPCC per l’impianto di Kashagan – https://qazaqgaz.kz/en/novosti-kompanii/qazaqgaz-podpisal-epcc-kontrakt-na-stroitelstvo-novogo-gpz-na-kashagane, Interfax, accordo per il nuovo impianto di trattamento del gas – https://interfax.com/newsroom/top-stories/119828/, QazaqGaz, cooperazione con CNCEC sul progetto Kashagan – https://qazaqgaz.kz/index.php/en/novosti-kompanii/qazaqgaz-zhne-cncec-zhetekshileri-ashaanda-gaz-deu-zauytyn-salu-bojynsha-kezdesu-tkizdi, Ministero delle Costruzioni del Kirghizistan, documenti di cooperazione Cina-Asia centrale – https://egov.kg/ru/ministry/construction/news/52279, Eurasianet, accordo per la bioraffineria in Uzbekistan – https://eurasianet.org/chinese-conglomerate-secures-multi-billion-green-energy-deal-in-uzbekistan, Eurasianet, monitoraggio delle relazioni Cina-Asia centrale – https://eurasianet.org/china-secures-another-major-energy-contract-in-central-asia, Avesta, dati sugli scambi commerciali tra Cina e Tagikistan – https://avesta.tj/2026/11/12/torgovlya-tadzhikistana-i-kitaya-vyrosla-na-53-1-i-dostigla-3-04-mlrd/