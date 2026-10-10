Close Menu
Trending
sabato 10 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

PARITÀ DI GENERE, ROSSELLO (FI): ITALIA FA PASSI AVANTI, MA SU LAVORO FEMMINILE E SALARI RESTANO CRITICIT?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - "L'Italia ha fatto molta strada sul fronte della parità di genere, ma presenta ancora un profilo sbilanciato: forte dove sono servite le regole a imporre il cambiamento, debole dove contano lavoro e carico di cura". Ha affermato così la deputata azzurra Cristina Rossello, commissario cittadino di Milano, parlando all'evento "L'ottimismo della volontà".
"il tema della natalità – ha spiegato – e' profondamente legato a quello del lavoro e dei salari. Le criticità sono chiare e confermano quelle dell'anno scorso. Nel lavoro siamo ultimi su 27 Paesi europei. In media le donne lavorano 28 anni nell'arco della vita, gli uomini 37 e le europee 35. Il tema della natalità è profondamente legato a quello del lavoro e dei salari.
Anche sul tema delle politiche retributive siamo venticinquesimi, fra gli ultimi. Pesa poi il lavoro di cura: cucinare, pulire, fare il bucato ogni giorno è compito in Italia del 65% delle donne e solo del 28% degli uomini".
La Rossello ha sottolineato: "Sono 37 punti percentuali di differenza, contro una media europea del 26%. Questo è uno dei fattori che, secondo il rapporto, frenano l'occupazione femminile.
Rispetto allo scorso anno la storia è la stessa: il potere traina, il lavoro frena. Il cammino, quindi, è ancora lungo".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl