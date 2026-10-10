PARITÀ DI GENERE, ROSSELLO (FI): ITALIA FA PASSI AVANTI, MA SU LAVORO FEMMINILE E SALARI RESTANO CRITICIT?

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - "L'Italia ha fatto molta strada sul fronte della parità di genere, ma presenta ancora un profilo sbilanciato: forte dove sono servite le regole a imporre il cambiamento, debole dove contano lavoro e carico di cura". Ha affermato così la deputata azzurra Cristina Rossello, commissario cittadino di Milano, parlando all'evento "L'ottimismo della volontà".
"il tema della natalità – ha spiegato – e' profondamente legato a quello del lavoro e dei salari. Le criticità sono chiare e confermano quelle dell'anno scorso. Nel lavoro siamo ultimi su 27 Paesi europei. In media le donne lavorano 28 anni nell'arco della vita, gli uomini 37 e le europee 35. Il tema della natalità è profondamente legato a quello del lavoro e dei salari.
Anche sul tema delle politiche retributive siamo venticinquesimi, fra gli ultimi. Pesa poi il lavoro di cura: cucinare, pulire, fare il bucato ogni giorno è compito in Italia del 65% delle donne e solo del 28% degli uomini".
La Rossello ha sottolineato: "Sono 37 punti percentuali di differenza, contro una media europea del 26%. Questo è uno dei fattori che, secondo il rapporto, frenano l'occupazione femminile.
Rispetto allo scorso anno la storia è la stessa: il potere traina, il lavoro frena. Il cammino, quindi, è ancora lungo".
(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - "L'Italia ha fatto molta strada sul fronte della parità di genere, ma presenta ancora un profilo sbilanciato: forte dove sono servite le regole a imporre il cambiamento, debole dove contano lavoro e carico di cura". Ha affermato così la deputata azzurra Cristina Rossello, commissario cittadino di Milano, parlando all'evento "L'ottimismo della volontà".