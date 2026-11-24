(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 23 novembre 2026
Domani, martedì 24 novembre, alle ore 12, nella sala Pedenin di Palazzo Balbi (VE), sede della Giunta regionale, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di IMART 2028, torneo internazionale dedicato al Mixed Ability Rugby, che vedrà la partecipazione di oltre 1.700 atleti da 26 nazioni.
La quinta edizione del torneo internazionale, che permette agli atleti di giocare insieme, con le regole tradizionali del rugby, senza classificazioni né separazioni, si svolgerà per la prima volta in Italia e sarà ospitato nel giugno 2028 a Padova e nel Bacino Euganeo.
All'appuntamento con la stampa interverranno l'assessore al Sociale e allo Sport, Paola Roma, e l'assessore con delega al Marketing territoriale area Colli Euganei, Filippo Giacinti.
Saranno inoltre presenti il presidente di Padova Mixed Ability Rugby, Franco Maregotto, il fondatore e membro fondatore del Comitato IMART 2028, rispettivamente Fabio Bego e Massimo Furegon, i vertici di IMAS (International Mixed Ability Sports è), Martino Corazza (presidente) e Mark Goodwin (direttore), il presidente del Comitato Veneto Rugby Vittorio Raccamari, i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte e quelli di Federalberghi Terme.
La presenza di un rappresentante della vostra testata sarà particolarmente gradita.
(SOCIALE-MARKETING TERRITORIALE AREA COLLI EUGANEI)
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