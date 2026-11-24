(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - *PNRR, SILVESTRI (M5S) – NOVELLI (M5S) – RAGGI (M5S) – CANALE (LCR): MILIONI IN STUDENTATI ASSEGNATI SENZA VIGILANZA*
"Milioni assegnati senza vigilanza preventiva e in aree a rischio alluvione. Esposto alla Corte dei Conti e interrogazione alla Camera"
"Mentre gli studenti universitari protestano e manifestano per il caro-affitti e la mancanza di alloggi a prezzi accessibili, non è tollerabile che milioni di euro del PNRR vengano bloccati in operazioni caratterizzate da gravi vizi urbanistici e ambientali", dichiarano Francesco Silvestri Deputato M5S presso la Camera, Valerio Novelli Consigliere Regionale M5S, Virginia Raggi Consigliera Capitolina M5S ed ex Sindaca di Roma e Carla Canale Capogruppo Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX.