(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - A SAN SALVATORE IN COLPERSITO LE CELEBRAZIONI PER LA "VIRGO FIDELIS"
Anche la sezione di San Severino Marche dell'Associazione Nazionale
Carabinieri ha celebrato con profonda partecipazione la ricorrenza della
"Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma dei Carabinieri, fissata nel
calendario liturgico il 21 novembre, giorno della Presentazione della
Beata Vergine Maria al Tempio. La cerimonia religiosa si è svolta presso
il convento di San Salvatore in Colpersito ed è stata officiata da padre
Gianluca.
Alla funzione hanno preso parte il sindaco della Città di San Severino
Marche, Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro
Granata, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri,
luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, il presidente della
sezione ANC settempedana, maresciallo maggiore cavalier Decio Bianchi, e
il vicepresidente, luogotenente carica speciale Francesco Losurdo,
accanto a numerosi soci in congedo, familiari e cittadini.
Il culto della Virgo Fidelis, proclamata Patrona dell'Arma l'11 novembre
1949 da Papa Pio XII, che ne fissò la celebrazione il 21 novembre in
concomitanza anche con l'anniversario della storica battaglia di
Culqualber del 1941, incarna da sempreil motto stesso dei Carabinieri,
"Nei secoli fedele".
/Nella foto: la celebrazione della"Virgo Fidelis"/
Daniele P