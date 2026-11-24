(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - A tagliare il nastro della rassegna sarà una doppia data speciale: giovedì 26 e venerdì 27 novembre, alle ore 21.00, il palcoscenico del Toniolo accoglierà Debora Villa and Friends con lo spettacolo "Zitte, mai!".
Il prestigioso cartellone, organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi, proporrà fino al 23 aprile 2027 un percorso lungo tredici spettacoli che alternerà volti affermati della risata a nuovi talenti, coniugando pura evasione e ironiche letture della quotidianità.
Nato come format benefico al femminile per sostenere le attività del Centro Antiviolenza Cerchi d'Acqua Onlus di Milano — realtà attiva da oltre vent'anni a supporto delle donne e di cui la stessa Debora Villa è testimonial — l'evento intreccia comicità, musica e poesia.
Sul palco si alternerà una squadra di artiste straordinarie che, attraverso una brillante routine comica, affronteranno contenuti di forte rilevanza sociale. Il cuore dello spettacolo è infatti un messaggio chiaro e universale: la violenza di genere non è una questione che riguarda esclusivamente le donne, ma un problema culturale e globale che va portato alla luce e combattuto insieme, facendo della satira uno strumento prezioso di vicinanza e sensibilizzazione.
I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Toniolo e online sul circuito Vivaticket ( .