(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Piacenza, 23 novembre 2026
Si comunica che, per consentire l'esecuzione di getti di massetti mediante
Francesco, nel tratto compreso tra i civici 1 e 5, sono istituiti i divieti
di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della
carreggiata. Inoltre, per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di
rifacimento del manto stradale, dalle ore 8.30 di mercoledì 25 novembre e
fino al termine dell'intervento, è istituito il divieto di circolazione
della tangenziale sud della medesima rotatoria. Infine, giovedì 26 novembre i
divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati
Settembre (in quanto E-Distribuzione dovrà eseguire alcuni lavori di
Calzolai (per consentire l'esecuzione di alcuni lavori edili).