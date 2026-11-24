(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - "L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza nel quartiere San Donato di Bologna rappresenta un importante risultato sul fronte della legalità e della sicurezza. Un intervento la cui efficacia e necessità sono testimoniate proprio dai commercianti che, pur sottoposti ai controlli, hanno ringraziato le Fiamme Gialle per il senso di sicurezza restituito al territorio. Un segnale inequivocabile del disagio vissuto da chi lavora e vive in quartieri abbandonati da troppo tempo dalle amministrazioni locali di sinistra. Bologna ha bisogno di legalità, sicurezza e presenza dello Stato, non dell'immobilismo di chi governa la città. Un ringraziamento agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza per il loro prezioso lavoro a tutela dei cittadini e delle attività economiche".
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