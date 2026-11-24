(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Segnaliamo all'indirizzo web
il comunicato stampa relativo al seminario del Ministro della Corte Suprema di Giustizia della Repubblica Argentina Ricardo Luis Lorenzetti in programma per il 25 novembre.
COMUNICATO STAMPA
25 NOVEMBRE: ALL'UNIVERSITÀ DI PARMA "LO STATO COSTITUZIONALE AMBIENTALE NEL XXI SECOLO", SEMINARIO DI RICARDO LUIS LORENZETTI
Il Ministro della Corte Suprema di Giustizia della Repubblica Argentina alle 17.30 in Aula dei Filosofi
L'incontro è organizzato dall'Ateneo (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali), dal Centro Universitario di Bioetica e dall'Associazione Alumni e Amici dell'Università di Parma.
L'appuntamento sarà aperto dai saluti istituzionali: interverranno il Rettore dell'Università di Parma Paolo Martelli, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali Giovanni Francesco Basini, il Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali Stefano Magagnoli, il Direttore del Centro Universitario di Bioetica Antonio D'Aloia, il Presidente dell'Associazione Alumni e Amici dell'Università di Parma Marco Reggiani.
Il seminario del Prof Lorenzetti sarà introdotto da Luca Di Nella, ordinario di Diritto privato all'Università di Parma.