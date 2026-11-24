(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - è violenza di Stato"
23 novembre. "Il presidente del Senato La Russa ha ricordato che 'si è
innocenti fino alla condanna definitiva'. È un pilastro dello Stato di
diritto e ha ovviamente ragione. Ma la sua maggioranza ha appena messo nero
su bianco, con la firma di Andrea Delmastro, l'esatto contrario: gli
studenti indagati per reati commessi durante manifestazioni e proteste
potrebbero perdere borse di studio e contributi economici, senza una
condanna e senza un processo. L'emendamento di FdI è un'arma puntata contro
protestare può costarti il diritto allo studio. Per chi vive di borsa di
studio può voler dire perdere anche l'alloggio. Questa non è sicurezza, è
violenza di Stato. In un Paese in cui quasi un detenuto su quattro non ha
ancora una condanna definitiva, l'ennesimo provvedimento panpenalista non
renderà l'Italia più sicura, solo meno libera", dichiara Matteo Hallissey,
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*Riccardo Morgante*