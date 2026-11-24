(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Domani, Martedì 24 novembre, alle ore 11, alla Camera dei deputati, nella Sala Berlinguer del Palazzo dei Gruppi, si terrà una conferenza stampa promossa da Mauro Berruto, responsabile nazionale Sport del Pd e primo firmatario della proposta di legge AC 3169 "Diritto allo sport e servizio nazionale sportivo".
Parteciperà alla conferenza stampa Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea capitolina e vicecoordinatrice vicaria della Conferenza nazionale dei Presidenti dei Consigli comunali tra le promotrici della proposta di legge.
Roma, 23 novembre 2026