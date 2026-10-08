Difesa, Padovani(FdI): Italia non partecipa ad azioni belliche, Crosetto chiaro

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - "Esprimo il mio più vivo plauso alle parole del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi in audizione alle Commissioni riunite Esteri e Difesa. Il Ministro ha fatto chiarezza sulla presenza dei nostri militari in Arabia Saudita, confermando la solidità del quadro giuridico parlamentare e, soprattutto, che ogni scelta operativa risponde a precisi criteri tecnico-militari dello Stato Maggiore per garantire la massima sicurezza del personale. La tutela dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa è la priorità assoluta. L'Italia non partecipa ad azioni belliche, ma svolge un ruolo cruciale di stabilizzazione. Pieno sostegno al Ministro Crosetto per la trasparenza e il rigore dimostrati a difesa di chi serve la Patria all'estero".
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