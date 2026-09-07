Al via la ristrutturazione del Centro sociale di via Cerboli a Castiglione della Pescaia

Giovedì 10 settembre alle 17:00, presso la Sala del Consiglio, incontro aperto a soci e cittadini per illustrare l'intervento di ristrutturazione e l'organizzazione temporanea delle attività

I lavori sono finalizzati a migliorare le condizioni della struttura e a renderla più funzionale, sicura e confortevole per tutti coloro che la frequentano. Riguarderanno innanzitutto l' impermeabilizzazione del tetto , necessaria per eliminare le continue infiltrazioni d'acqua che hanno provocato nel tempo il deterioramento di alcune parti dell'edificio; sarà effettuato il risanamento degli intonaci interni e di quelli esterni; sarà effettuata la climatizzazione degli ambienti , con l'installazione di un impianto di riscaldamento e di aria condizionata; sarà effettuato il rifacimento dei servizi igienici , in particolare del bagno delle donne, dove sarà realizzata anche una doccia, attualmente non presente.

Per motivi di sicurezza, durante l'intera durata dei lavori i locali del Centro sociale non potranno essere utilizzati . L'Amministrazione comunale ha pertanto individuato alcune sedi alternative per consentire la prosecuzione delle attività del Centro sociale e limitare, per quanto possibile, i disagi per gli utenti. La ginnastica, il pilates, lo yoga, la scuola di ballo e le attività ricreative del burraco potranno proseguire presso altre locali comunali messi a disposizione che verranno concordati con gli organizzatori delle varie attività in base alle esigenze dei corsi, agli orari, ai giorni ed al numero dei partecipanti.

«Siamo consapevoli dei disagi che un intervento di questa portata comporterà per chi frequenta il Centro sociale e per tutta la comunità e ce ne scusiamo — sottolinea l'Amministrazione comunale — ma si tratta di lavori necessari e non più rinviabili, che permetteranno di restituire ai cittadini una struttura più sicura, funzionale e confortevole. Il Centro sociale rappresenta un importante luogo di aggregazione per Castiglione della Pescaia e deve poter accogliere i suoi fruitori nelle migliori condizioni possibili, all'interno di spazi adeguati e idonei alle numerose attività che vi si svolgono».