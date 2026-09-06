(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - "Venerdì, al porto di Bari, Giorgia Meloni ha festeggiato il governo più longevo della storia. E ha detto che la stabilità è il primo grande regalo che hanno fatto alla nazione. Un regalo, ma a chi? Alle lobby delle armi, alle banche, ai colossi energetici, ai Ministri a cui ha aumentato gli stipendi, a chi possiede grandi ricchezze e continua ad accumularne (in Italia, il 10% più ricco delle famiglie possiede oltre il 60% della ricchezza). Per loro sì, questi 1.413 giorni sono stati un regalo. Ma sappiamo bene chi non ha ricevuto nessun regalo da Meloni: i lavoratori a cui ha negato il salario minimo, i cassintegrati a cui ha negato l'integrazione dello stipendio, le famiglie e le imprese in difficoltà per il caro energia anche perchè lei non ha tassato gli extraprofitti energetici, chi non si riesce a curare e non può andare nel privato che lei continua a finanziare. La stabilità non è un regalo alla nazione ma ai potenti che questo governo si ostina a proteggere lasciando indietro chi invece è più fragile. Stiamo assistendo alla lotta di classe al contrario di cui parlava il sociologo Gallino: dall'alto verso il basso, dai ricchi ai poveri, dai potenti ai cittadini normali. E l'1% piu ricco della popolazione sta vincendo. Dobbiamo ribaltare questo sistema: i super paperoni e i potenti non possono più essere una casta intoccabile. E abbiamo una guida: la nostra Costituzione, tanto bella quanto non attuata. Come l'art. 53 che stabilisce che tutti devono pagare le tasse in base alle proprie possibilità economiche e che il sistema fiscale deve essere progressivo ma ora è tradito. In un momento storico come questo, essere patrioti per la Costituzione rappresenta davvero una mossa rivoluzionaria." Lo ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino intervenendo alla festa di Rifondazione Comunista a Milano
APPENDINO (M5S) A MELONI: “SUA STABILITÀ REGALO A POTENTI. FANNO LOTTA CLASSE AL CONTRARIO”*
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