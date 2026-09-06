Close Menu
Trending
lunedì 7 Settembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

APPENDINO (M5S) A MELONI: “SUA STABILITÀ REGALO A POTENTI. FANNO LOTTA CLASSE AL CONTRARIO”*

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - "Venerdì, al porto di Bari, Giorgia Meloni ha festeggiato il governo più longevo della storia. E ha detto che la stabilità è il primo grande regalo che hanno fatto alla nazione. Un regalo, ma a chi? Alle lobby delle armi, alle banche, ai colossi energetici, ai Ministri a cui ha aumentato gli stipendi, a chi possiede grandi ricchezze e continua ad accumularne (in Italia, il 10% più ricco delle famiglie possiede oltre il 60% della ricchezza). Per loro sì, questi 1.413 giorni sono stati un regalo. Ma sappiamo bene chi non ha ricevuto nessun regalo da Meloni: i lavoratori a cui ha negato il salario minimo, i cassintegrati a cui ha negato l'integrazione dello stipendio, le famiglie e le imprese in difficoltà per il caro energia anche perchè lei non ha tassato gli extraprofitti energetici, chi non si riesce a curare e non può andare nel privato che lei continua a finanziare. La stabilità non è un regalo alla nazione ma ai potenti che questo governo si ostina a proteggere lasciando indietro chi invece è più fragile. Stiamo assistendo alla lotta di classe al contrario di cui parlava il sociologo Gallino: dall'alto verso il basso, dai ricchi ai poveri, dai potenti ai cittadini normali. E l'1% piu ricco della popolazione sta vincendo. Dobbiamo ribaltare questo sistema: i super paperoni e i potenti non possono più essere una casta intoccabile. E abbiamo una guida: la nostra Costituzione, tanto bella quanto non attuata. Come l'art. 53 che stabilisce che tutti devono pagare le tasse in base alle proprie possibilità economiche e che il sistema fiscale deve essere progressivo ma ora è tradito. In un momento storico come questo, essere patrioti per la Costituzione rappresenta davvero una mossa rivoluzionaria." Lo ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino intervenendo alla festa di Rifondazione Comunista a Milano

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl