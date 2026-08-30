Pacifico a Valditara: imponga collegi online. 93% aule senza climatizzatori.

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - L’apertura dell’anno scolastico avviene ancora una volta in condizioni inaccettabili. Secondo le stime più recenti elaborate da Tuttoscuola sui dati del Ministero, solo poco più di un’aula su quattordici è dotata di impianti di climatizzazione: su 365.973 classi considerate per il 2024-2025, circa 339.623 ne sono prive, pari a circa il 93%. Oltre nove edifici scolastici su dieci restano senza condizionatori.
A questo si aggiunge un corpo docente tra i più anziani d’Europa: circa il 18% degli insegnanti ha più di 60 anni, con oltre 235 mila lavoratori della scuola in questa fascia d’età, particolarmente esposti al rischio di malori da caldo. Quasi la metà del personale docente (49%) ha almeno 50 anni.
In queste aule, e spesso in palestre scomode prive di sedie adeguate e di microfoni, molti dirigenti scolastici continuano a convocare i collegi dei docenti e le altre riunioni collegiali esclusivamente in presenza, ignorando le possibilità già previste dal CCNL 2019-2021 e dalle successive intese con il Ministero, che consentono lo svolgimento a distanza anche delle attività con valore deliberativo, purché vengano rispettati i criteri tecnici e di trasparenza.
Non è accettabile che i docenti — compresi migliaia di over 60 — siano costretti a partecipare fisicamente con temperature elevate in ambienti non climatizzati. La salute del personale e la qualità del lavoro collegiale non possono dipendere dalla discrezionalità del singolo dirigente.
Chiedo quindi al Ministro Valditara di intervenire con disposizioni chiare e vincolanti: in presenza di temperature elevate e di aule non adeguatamente climatizzate, le riunioni degli organi collegiali devono potersi svolgere online, come già consentito dalla normativa contrattuale e dalle indicazioni ministeriali. Tocca al Ministero imporre questa modalità, non lasciare che resti una facoltà esercitata a macchia di leopardo.
Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.