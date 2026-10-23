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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – festa in onore di San Michele Arcangelo a Carbonara: diversi gli appuntamenti in programma da domani al 26 ottobre

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - DA DOMANI AL 26 OTTOBRE

A Carbonara entra nel vivo la festa patronale in onore di San Michele Arcangelo. Dopo gli eventi che hanno anticipato i festeggiamenti, il quartiere si prepara a vivere le celebrazioni del Santo patrono in programma dal 23 al 26 ottobre, realizzate con il patrocinio e il contributo del Municipio IV, con appuntamenti che coinvolgeranno i residenti.

"Oltre che un momento spirituale e di fede molto sentito dal territorio, la festa patronale rappresenta per tutti i residenti di Carbonara uno straordinario momento di coesione sociale – commenta la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo -. Durante queste giornate, vissute pienamente dalla mattina alla sera, in tutto il quartiere vengono organizzate diverse attività, non solo rievocative, aperte a tutti e pensate per consolidare la nostra comunità. Quest'anno, inoltre, il rilancio del corteo ha risvegliato la passione e la creatività di tanti giovani artisti del territorio, generando grandi aspettativi attorno alla sua organizzazione. Mi auguro partecipino in tanti a questo momento di festa particolarmente atteso dai cittadini".

Tra gli eventi più attesi il ritorno del corteo storico "Archangelus" sabato 24 ottobre , alle ore 19.30: oltre cento figuranti daranno vita a una rappresentazione dedicata alle apparizioni dell'Arcangelo Michele, con gruppi storici, sbandieratori, timpanisti, musicisti, cantori e una grande partecipazione dei giovani artisti del territorio.

Novità di questa edizione è rappresentata da "Scuole in Festa", l'iniziativa promossa dal nuovo Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo per avvicinare i più piccoli alla storia e alle tradizioni carbonaresi, nel ricordo dei tempi in cui il lunedì della festa patronale l'intera comunità sospendeva ogni attività per vivere insieme i festeggiamenti.

(AGENPARL)
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