Editoria – Querele temerarie. Piccolotti (Avs): Governo vuole tappare la bocca a chi dice verità scomode. No a norma solo su casi transnazionali

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - bocca a chi dice verità scomode. No a norma solo su casi transnazionali*
Siamo qui per protestare contro la scelta del Governo di fare un
provvedimento solo sulle querele temerarie transnazionali. Non ci stupisce,
perché il Governo Meloni è quello che più di ogni altro ha intentato
querele temerarie contro i giornalisti, e spesso vengono colpite anche le
organizzazioni che si battono per i diritti umani, per l'ambiente, per la
giustizia economica e sociale. Vogliono tappare la bocca a chi dice verità
scomode, e noi questo non vogliamo permetterlo.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs dal presidio organizzato oggi a
Roma.
continuare questa battaglia a tutela della libertà di espressione, che è un
fondamento della democrazia, ma anche di approvare subito norme importanti
dopo le elezioni, quando, e ne siamo convinti, vinceremo le elezioni in
questo Paese, conclude Piccolotti.