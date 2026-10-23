Editoria – Querele temerarie. Piccolotti (Avs): Governo vuole tappare la bocca a chi dice verità scomode. No a norma solo su casi transnazionali

bocca a chi dice verità scomode. No a norma solo su casi transnazionali*

Siamo qui per protestare contro la scelta del Governo di fare un

provvedimento solo sulle querele temerarie transnazionali. Non ci stupisce,

perché il Governo Meloni è quello che più di ogni altro ha intentato

querele temerarie contro i giornalisti, e spesso vengono colpite anche le

organizzazioni che si battono per i diritti umani, per l'ambiente, per la

giustizia economica e sociale. Vogliono tappare la bocca a chi dice verità

scomode, e noi questo non vogliamo permetterlo.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs dal presidio organizzato oggi a

Roma.

continuare questa battaglia a tutela della libertà di espressione, che è un

fondamento della democrazia, ma anche di approvare subito norme importanti

dopo le elezioni, quando, e ne siamo convinti, vinceremo le elezioni in

questo Paese, conclude Piccolotti.