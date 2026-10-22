Agricoltura, la Regione Campania incontra le organizzazioni del comparto. Sul caro carburanti, individuati 13 milioni di euro per i ristori alle aziende

Questa mattina a Palazzo Santa Lucia si sono svolti due incontri tra i rappresentanti del mondo agricolo e il presidente della Regione Campania Roberto Fico e l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca. Al primo hanno partecipato le organizzazioni del Tavolo verde regionale: Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri. Al secondo ha partecipato una delegazione di Altragricoltura, insieme a CNA Campania Nord. La delegazione riuniva agricoltori, allevatori, pescatori e imprese della trasformazione e del trasporto agroalimentare di tutte le province campane.

Al centro del confronto le difficoltà di un comparto strategico per l’economia regionale che vive già una fase di forte sofferenza, peggiorata, nelle ultime settimane, dall’aumento del costo dei carburanti. Il rincaro del gasolio agricolo e dei combustibili usati nelle lavorazioni, negli allevamenti e nella pesca pesa sui costi di esercizio di tutta la filiera, con effetti sulla liquidità delle imprese e sui prezzi al consumo.

Per la problematica relativa al caro carburanti, la Regione ha individuato 13 milioni di euro tra le risorse non ancora spese della programmazione in corso per dare sostegno alle aziende agricole, previa autorizzazione della Commissione europea. È solo uno dei primi interventi che si inserisce nel solco della proposta, in seno alla Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di estendere le misure dei Complementi regionali per lo Sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 alla copertura dei costi dei carburanti. La Regione sta inoltre verificando la possibilità di destinare allo stesso scopo altre risorse, anche a valere sul PR FESR.

Si è parlato anche delle criticità strutturali del settore, tra cui le problematiche legate agli investimenti, alla produttività, alla giusta remunerazione delle produzioni e all’equo prezzo lungo la filiera. Gli incontri hanno avviato un metodo di confronto da ripetere con cadenza periodica. Servirà a concordare le scelte della politica regionale e le istanze da portare ai tavoli nazionali ed europei, a partire dalla definizione della nuova Politica agricola comune.

«Agricoltura, allevamento e pesca attraversano una fase difficile e il caro carburanti la sta aggravando. La prima risposta sono i 13 milioni già individuati, e lavoriamo per aggiungere altre risorse. Come Regione manterremo costante il confronto con i soggetti rappresentativi del comparto consapevoli dell’importanza fondamentale che questo riveste per il futuro del nostro territorio, per l’economia, l’ambiente, la salute, il turismo», ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

«Il costo dei carburanti è oggi una voce di spesa che incide direttamente sulla tenuta delle aziende. I 13 milioni individuati tra le risorse non spese della programmazione in corso andranno in ristori alle imprese iscritte al registro UMA (Utenti Motori Agricoli), appena arriverà il via libera della Commissione europea. Nel frattempo, verifichiamo l’attivazione di ulteriori fondi, a partire dal FESR», ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca.