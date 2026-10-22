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Politica Interna

DL Carburanti. On. Caretta (FdI), decreto del governo Meloni pronta risposta al comparto primario

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - risposta al comparto primario

"Dal Consiglio dei Ministri arriva una pronta risposta alle criticità che
agricoltori e pescatori stanno riscontrando per l'acquisto del carburante.
Tempi rapidi grazie al DL Carburanti e ad Agea per rendere disponibili 60
milioni per affrontare il costo del carburante
agricolo, che garantiranno l'acquisto di 121 milioni di litri, con un
contributo fino a 45 centesimi, dopo gli interventi già messi in campo dal
governo per la prima parte dell'anno. Oltre alle misure previste per gli
autotrasportatori il decreto prevede ulteriori 10 milioni di euro che
saranno disponibili per il settore della pesca, anch'esso alle prese con i
del ministro Lollobrigida e dell'intero Esecutivo nei confronti delle
imprese e dei lavoratori del comparto primario. Una rapidità e una
concretezza d'azione che smentisce le solite polemiche pretestuose della
sinistra, ma cosa ben più importante testimonia la forte vicinanza del
governo verso l'agricoltura e la pesca italiana, che riteniamo priorità
assolute per l'intero sistema Italia"

(AGENPARL)
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