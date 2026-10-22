(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Roma, 22 ott. –"L'irruzione dei Carabinieri del ROS al Ministero delle Infrastrutture, al CIPESS e alla Stretto di Messina Spa certifica il fallimento totale della propaganda di Salvini. L'accidentato percorso di questo delirante progetto continua nella più totale vergogna: ora siamo di fronte a un'inchiesta per corruzione che si allarga drammaticamente, confermando tutti i dubbi sulla mancata nuova gara d'appalto e sulla gestione opaca di un'opera faraonica da 13,5 miliardi di euro. La bocciatura della Corte dei Conti a ottobre 2025 aveva già smascherato l'incertezza sui costi e le forzature di un iter che calpesta le norme europee. Oggi, mentre i magistrati indagano su tentativi di pilotare il progetto e sulle ombre dei comitati d'affari, Salvini continua a fuggire dalle sue responsabilità. E' chiaro ormai che la sua credibilità come "padre" di quest'opera immaginaria non c'è più. E' ora che ci metta la faccia Meloni su questo sciagurato dossier: questo disastro quadriennale non può andare avanti nel silenzio totale della premier". Così in una nota il capogruppo M5s in comm. Trasporti alla Camera Antonino Iaria.
Trending
- Germania, Russia e Stati Uniti verso un forum economico trilaterale: l’AfD apre al dialogo con Mosca e Washington e sfida la linea europea
- SICUREZZA LAVORO, BARABOTTI (LEGA): PATROCINIO GRATUITO PER LE VITTIME, UN PASSO AVANTI PER LA GIUSTIZIA E LA TUTELA DEI LAVORATORI
- PONTE STRETTO, IARIA (M5S): MELONI METTA SUA FACCIA SU DOSSIER SCIAGURATO
- DL Carburanti. On. Caretta (FdI), decreto del governo Meloni pronta risposta al comparto primario
- Agricoltura, la Regione Campania incontra le organizzazioni del comparto. Sul caro carburanti, individuati 13 milioni di euro per i ristori alle aziende
- Tebas deferito al Tribunale dello Sport: il paragone con la propaganda nazista accende lo scontro tra LaLiga e Real Madrid
- GOVERNO. DE CORATO (FDI): IN 4 ANNI SBARCHI -70%, VARATI DL SICUREZZA E FLUSSI MIGRATORI
- Trenitalia. Grimaldi (Avs): Le mobilitazioni servono sempre. La protesta paga, ora rivogliamo i Carnet
- Torna la “Festa dell’Olivo e dell’Olio”: domenica 25 ottobre al Centro Commerciale la XX edizione
- Agricoltura, nell’Agrigentino investimenti per 110 milioni per ridurre le perdite idriche. Sammartino: «Più acqua per le campagne»
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu