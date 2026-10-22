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Politica Interna

PONTE STRETTO, IARIA (M5S): MELONI METTA SUA FACCIA SU DOSSIER SCIAGURATO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Roma, 22 ott. –"L'irruzione dei Carabinieri del ROS al Ministero delle Infrastrutture, al CIPESS e alla Stretto di Messina Spa certifica il fallimento totale della propaganda di Salvini. L'accidentato percorso di questo delirante progetto continua nella più totale vergogna: ora siamo di fronte a un'inchiesta per corruzione che si allarga drammaticamente, confermando tutti i dubbi sulla mancata nuova gara d'appalto e sulla gestione opaca di un'opera faraonica da 13,5 miliardi di euro. La bocciatura della Corte dei Conti a ottobre 2025 aveva già smascherato l'incertezza sui costi e le forzature di un iter che calpesta le norme europee. Oggi, mentre i magistrati indagano su tentativi di pilotare il progetto e sulle ombre dei comitati d'affari, Salvini continua a fuggire dalle sue responsabilità. E' chiaro ormai che la sua credibilità come "padre" di quest'opera immaginaria non c'è più. E' ora che ci metta la faccia Meloni su questo sciagurato dossier: questo disastro quadriennale non può andare avanti nel silenzio totale della premier". Così in una nota il capogruppo M5s in comm. Trasporti alla Camera Antonino Iaria.

(AGENPARL)
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