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Politica Interna

Carburanti. Dondi (Fdi): governo dà risposte concrete, sinistra pensa solo alle polemiche

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - "Mentre la sinistra gridava allo scandalo, il Governo lavorava per dare risposte concrete alle imprese dell'autotrasporto. L'accordo raggiunto con le associazioni di categoria e l'avvio dei pagamenti del credito d'imposta sul gasolio dimostrano che non ci limitiamo agli annunci, ma mettiamo in campo risorse e interventi immediati per sostenere un settore strategico per l'economia nazionale". Lo dichiara Daniela Dondi, deputato di Fratelli d'Italia, commentando le misure adottate dal Governo per fronteggiare le difficoltà del comparto dell'autotrasporto.

"Le imprese hanno bisogno di sostegno concreto, soprattutto in una fase complessa come quella attuale. Per questo il Governo ha lavorato al confronto con le associazioni e ha dato seguito agli impegni assunti, con il pagamento dell'acconto sul credito d'imposta per il gasolio relativo al periodo marzo-agosto 2026, interamente coperto. A questo si aggiungono le nuove misure a sostegno dell'agricoltura e della pesca approvate in Consiglio dei ministri. Di fronte alle difficoltà di lavoratori e imprese – conclude Dondi – c'è chi preferisce alimentare le polemiche e gridare allo scandalo e chi, come il Governo Meloni, si assume la responsabilità di intervenire. Noi scegliamo i fatti: ascolto delle categorie, risorse e provvedimenti concreti. È così che si affrontano i problemi, non con la propaganda".

(AGENPARL)
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