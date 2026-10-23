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Politica Interna

SICUREZZA LAVORO, BARABOTTI (LEGA): PATROCINIO GRATUITO PER LE VITTIME, UN PASSO AVANTI PER LA GIUSTIZIA E LA TUTELA DEI LAVORATORI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - Roma, 22 ott. – "Chi perde un familiare sul lavoro o subisce conseguenze gravissime a causa della violazione delle norme di sicurezza non deve trovarsi ad affrontare anche il peso economico di una battaglia giudiziaria. Per questo l'approvazione alla Camera della proposta di legge che garantisce il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito, nei casi di morte o totale inabilità conseguenti alla violazione delle norme antinfortunistiche rappresenta un importante passo avanti.
La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale e garantire alle vittime e alle loro famiglie un accesso effettivo alla giustizia è un dovere delle istituzioni. Nessuna legge potrà restituire una vita spezzata o cancellare le conseguenze di un grave infortunio, ma lo Stato ha il dovere di non lasciare sole le persone colpite da queste tragedie. È un provvedimento di civiltà e di giustizia sociale che abbiamo sostenuto convintamente".

(AGENPARL)
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