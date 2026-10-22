Tebas deferito al Tribunale dello Sport: il paragone con la propaganda nazista accende lo scontro tra LaLiga e Real Madrid

Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo chiede una valutazione disciplinare delle dichiarazioni del presidente della Liga, Javier Tebas, dopo il riferimento alle tecniche propagandistiche di Joseph Goebbels. Il Real Madrid pretende le dimissioni, Tebas difende il proprio diritto di criticare la comunicazione del club. Al centro del caso, i confini tra libertà di espressione, responsabilità istituzionale e rispetto sportivo. Il calcio spagnolo si ritrova al centro di una controversia che supera il terreno di gioco e coinvolge direttamente le sue principali istituzioni. Il presidente della Liga, Javier Tebas, è stato segnalato dal Consiglio Superiore dello Sport spagnolo, il CSD, al Tribunale Amministrativo dello Sport, il TAD, affinché venga valutata la possibile rilevanza disciplinare delle sue dichiarazioni sulla comunicazione di Real Madrid TV. A provocare il caso è stato il paragone formulato da Tebas tra i metodi comunicativi del canale televisivo del Real Madrid e le tecniche di propaganda associate a Joseph Goebbels, ministro della propaganda della Germania nazista. Il dirigente ha precisato che il riferimento riguardava esclusivamente le tecniche di comunicazione e non l’ideologia nazista, né tantomeno i tifosi del club madrileno. Una distinzione che non ha impedito al Real Madrid di condannare duramente le sue parole e di chiedere le sue dimissioni. La questione centrale non è soltanto ciò che Tebas intendeva dire, ma se il linguaggio utilizzato dal vertice di un’importante istituzione sportiva sia compatibile con i doveri di dignità, rispetto e responsabilità associati alla sua funzione.

Il deferimento al TAD: che cosa significa realmente

Secondo la ricostruzione fornita, il CSD ha agito di propria iniziativa, chiedendo al Tribunale Amministrativo dello Sport di valutare le dichiarazioni del presidente della Liga alla luce dell’articolo 76.4.b della legge spagnola sullo sport del 1990. La disposizione richiamata riguarda comportamenti pubblici che possono ledere la dignità o il decoro sportivo. Il passaggio è importante perché la trasmissione degli atti al tribunale non equivale a una condanna. Il TAD dovrà valutare la competenza dell’organo, il quadro normativo applicabile, il contenuto e il contesto delle dichiarazioni e l’eventuale sussistenza dei presupposti per un procedimento disciplinare. Soltanto al termine delle verifiche previste potranno essere adottate eventuali decisioni, nel rispetto delle garanzie procedurali e del diritto di difesa. La vicenda pone quindi un problema di responsabilità istituzionale, non una questione già risolta sul piano disciplinare.

Il riferimento a Goebbels e il peso delle parole

La controversia nasce da un intervento pubblicato da Tebas su X il 16 ottobre, nel quale il dirigente ha accostato le strategie comunicative di Real Madrid TV alle tecniche di propaganda utilizzate da Joseph Goebbels. Il riferimento storico ha un peso particolare. Goebbels fu uno dei principali esponenti del regime nazista e contribuì alla costruzione dell’apparato propagandistico di una dittatura responsabile di persecuzioni, guerra e genocidio. Per questo, il suo nome non rappresenta un semplice esempio di comunicazione aggressiva o persuasiva. Evocarlo in una disputa calcistica introduce un riferimento storico estremamente grave, anche quando l’intenzione dichiarata è limitata alla descrizione di una tecnica comunicativa. Tebas sostiene che la sua osservazione non intendesse attribuire al Real Madrid un’ideologia nazista. È una precisazione rilevante per comprendere il significato che egli attribuisce alle proprie parole. Resta però distinta la questione dell’opportunità istituzionale di utilizzare quel paragone. La libertà di criticare un’emittente televisiva e la responsabilità di scegliere un linguaggio proporzionato non sono principi incompatibili. Possono e devono essere valutati insieme.

Real Madrid TV e la battaglia sulla narrazione arbitrale

Per comprendere la durezza dello scontro occorre considerare il ruolo assunto negli anni da Real Madrid TV. Il canale ufficiale del club non si limita a trasmettere contenuti dedicati alla squadra, ai giocatori e alla sua storia sportiva. È stato anche uno strumento attraverso il quale il Real Madrid ha espresso critiche nei confronti di decisioni arbitrali e del sistema calcistico spagnolo. Da tempo Tebas contesta alcuni aspetti di questa comunicazione, sostenendo che determinate campagne contribuiscano a delegittimare gli arbitri e a danneggiare la credibilità della competizione. Dal punto di vista del Real Madrid, invece, la critica pubblica alle decisioni arbitrali rientra nella possibilità di contestare episodi considerati controversi e di difendere gli interessi del club. È qui che si trova una delle fratture più profonde. Un’emittente di proprietà di una società sportiva può esprimere una posizione fortemente critica. Ma quella comunicazione può anche esercitare una pressione significativa sull’ambiente arbitrale, soprattutto quando proviene da un club seguito da milioni di persone. Dall’altra parte, il presidente della competizione deve poter difendere l’integrità del campionato e degli arbitri senza che ogni sua critica venga automaticamente considerata un attacco illegittimo. Il conflitto, dunque, riguarda due questioni distinte: il diritto del club di contestare e il dovere della Liga di tutelare il funzionamento della competizione. La controversia sul paragone storico si aggiunge a questo scontro, senza esaurirlo.

La risposta del Real Madrid: dimissioni immediate

La reazione del club madrileno è stata durissima. In un comunicato diffuso dopo le dichiarazioni del 16 ottobre, il Real Madrid ha chiesto le dimissioni immediate di Tebas sia dalla presidenza della Liga sia dalla vicepresidenza della Federazione calcistica spagnola. Secondo la società, il riferimento ai metodi propagandistici del nazismo sarebbe incompatibile con le responsabilità istituzionali ricoperte dal dirigente. Il club ritiene inoltre che la precisazione sulle tecniche di comunicazione, anziché sull’ideologia, non elimini la gravità del paragone. La posizione è stata ricostruita da RTVE, la radiotelevisione pubblica spagnola.

RTVE.es La richiesta di dimissioni rappresenta la posizione ufficiale del Real Madrid, non una conseguenza automatica del deferimento. Sarà il procedimento istituzionale, qualora venga avviato, a stabilire se esistano responsabilità disciplinari e quali eventuali sanzioni possano essere applicate.

Il presidente del CSD chiede le scuse: «Un paragone inaccettabile»

Anche José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consiglio Superiore dello Sport spagnolo, è intervenuto pubblicamente. Il dirigente ha giudicato inaccettabile il riferimento alla propaganda nazista, chiedendo a Tebas di rettificare le proprie dichiarazioni e presentare le scuse al Real Madrid. Uribes ha riconosciuto l’ampiezza della libertà di espressione in una democrazia, ma ha sottolineato che chi ricopre un ruolo di vertice nel sistema sportivo è chiamato a una responsabilità particolare. Le sue dichiarazioni sono riportate da AS, nell’articolo del 17 ottobre.

Diario AS L’intervento del presidente del CSD anticipa sul piano politico-istituzionale la successiva richiesta di valutazione disciplinare. Ma le due dimensioni devono rimanere distinte. Un’autorità può considerare una dichiarazione inopportuna senza che ciò dimostri automaticamente l’esistenza di un’infrazione disciplinare. La censura pubblica di un’espressione e la sua eventuale punibilità sono questioni differenti.

Tebas non arretra e accusa il CSD di applicare due pesi e due misure

La risposta del presidente della Liga è stata altrettanto netta. Tebas ha ribadito che il paragone riguardava i metodi comunicativi e non intendeva attribuire al Real Madrid o ai suoi sostenitori un’identità nazista. Ha inoltre contestato l’atteggiamento del CSD, accusandolo di non aver reagito con la stessa determinazione alle ripetute accuse mosse dal Real Madrid contro la Liga e il sistema arbitrale. Secondo il dirigente, difendere la competizione significa anche rispondere pubblicamente a chi ne mette in discussione la credibilità. Nella sua replica, riportata il 22 ottobre da La Razón, Tebas ha confermato l’intenzione di continuare a intervenire contro quelle che considera campagne di delegittimazione.

La Razón La sua difesa ruota intorno a due argomenti. Il primo riguarda il significato effettivo delle parole utilizzate: una critica alle tecniche comunicative, secondo Tebas, non dovrebbe essere interpretata come un’accusa di adesione all’ideologia nazista. Il secondo riguarda la coerenza istituzionale: se il CSD interviene sulle dichiarazioni del presidente della Liga, sostiene Tebas, dovrebbe valutare con criteri analoghi anche le affermazioni provenienti dai dirigenti dei club. Sono questioni che meritano di essere esaminate senza confondere la difesa del diritto di critica con una valutazione già acquisita sulla correttezza del linguaggio utilizzato.

Il precedente delle accuse arbitrali: il nodo della libertà di espressione

Il confronto si inserisce in una lunga storia di tensioni tra Tebas e il Real Madrid. Il presidente della Liga ha richiamato precedenti dichiarazioni del presidente madridista Florentino Pérez, nelle quali veniva contestata la regolarità di alcuni risultati sportivi e si evocavano campionati che il club avrebbe potuto vincere. Tebas sostiene che affermazioni di questo genere abbiano un impatto sulla reputazione della competizione e sull’autorevolezza degli arbitri. La controversia è stata ricostruita anche da AS, nell’approfondimento del 16 ottobre.

Diario AS La domanda sollevata dal dirigente è comprensibile sul piano del principio: quali criteri devono essere utilizzati per distinguere una critica aspra da una dichiarazione che lede la dignità sportiva? La risposta, tuttavia, non può basarsi soltanto sul confronto tra frasi isolate. Occorre considerare il contesto, il ruolo di chi parla, il contenuto effettivo delle dichiarazioni e le norme applicabili. L’esistenza di precedenti controversie non rende automaticamente lecita qualsiasi espressione successiva. Allo stesso modo, l’asprezza di una critica non è sufficiente, da sola, a dimostrare una violazione disciplinare.

Il rischio per il calcio spagnolo: istituzioni e club in conflitto permanente

La vicenda evidenzia una difficoltà più ampia del sistema calcistico spagnolo. La Liga è chiamata a organizzare e valorizzare una competizione alla quale partecipano società con interessi economici, sportivi e istituzionali differenti. Il Real Madrid è uno dei protagonisti principali di quel sistema e dispone di una capacità comunicativa internazionale straordinaria. Quando il rapporto tra l’organizzatore del campionato e uno dei suoi club più importanti diventa un confronto pubblico permanente, il conflitto rischia di coinvolgere arbitri, tifosi, dirigenti e istituzioni. Questo non significa che le divergenze debbano essere nascoste. Una competizione professionistica ha bisogno di trasparenza, confronto e possibilità di contestazione. Ma ha bisogno anche di procedure credibili per affrontare le controversie senza trasformare ogni dissenso in una delegittimazione reciproca. La credibilità dell’arbitraggio, in particolare, non si protegge impedendo ogni critica. Si protegge garantendo indipendenza, qualità delle decisioni, trasparenza delle procedure e strumenti affidabili di valutazione degli errori. La fiducia nelle istituzioni sportive non nasce dal silenzio delle parti, ma dalla percezione che le regole vengano applicate in modo coerente.

Il TAD davanti a una questione delicata: libertà di critica e decoro sportivo

Il deferimento del 22 ottobre pone il Tribunale Amministrativo dello Sport davanti a una valutazione che riguarda sia il diritto disciplinare sia la libertà di espressione. Come riferito da Reuters, il CSD ha chiesto di esaminare se le dichiarazioni possano rientrare nelle infrazioni gravi previste dall’articolo 76.4.b della legge sportiva spagnola del 1990.

Reuters Non basta, però, che un’espressione sia considerata offensiva nel dibattito pubblico perché sia automaticamente sanzionabile. Il tribunale dovrà verificare se ricorrono tutti gli elementi richiesti dalla normativa applicabile e valutare il contesto nel quale le parole sono state pronunciate. Dovrà inoltre considerare le garanzie spettanti al dirigente e il principio di proporzionalità. Il caso potrebbe avere conseguenze che vanno oltre la posizione personale di Tebas, perché riguarda il modo in cui i responsabili delle organizzazioni sportive possono partecipare a controversie pubbliche con i propri affiliati.

Le possibili sanzioni e perché non si può ancora parlare di sospensione

Nel caso in cui venisse avviato un procedimento disciplinare e fosse accertata un’infrazione, il quadro normativo potrebbe consentire l’applicazione di sanzioni, a seconda della fattispecie e delle disposizioni pertinenti. Tra le conseguenze prospettate nelle ricostruzioni giornalistiche figurano ammonimenti, sanzioni economiche e possibili sospensioni. Ma allo stato attuale non risulta una decisione del TAD che abbia dichiarato Tebas responsabile o disposto la sua sospensione per queste dichiarazioni. Anche l’eventuale applicabilità di precedenti disciplinari deve essere valutata con attenzione, perché casi differenti possono riguardare fatti, norme e responsabilità non sovrapponibili. Il principio resta quello della verifica individuale. Un deferimento apre una questione giuridica. Non ne anticipa la soluzione.

Una controversia che riguarda anche il linguaggio dello sport

Al di là dell’esito del procedimento, il caso solleva una questione culturale. Il calcio è uno degli ambienti pubblici nei quali il linguaggio raggiunge più rapidamente milioni di persone. Le dichiarazioni dei dirigenti vengono riprese dai media, rilanciate sui social e interpretate da tifoserie già fortemente coinvolte emotivamente. Per questo le parole possono amplificare tensioni esistenti. I riferimenti al nazismo e ai suoi protagonisti hanno un significato storico specifico, che non può essere ridotto a una semplice metafora polemica. Allo stesso tempo, la discussione sulle tecniche propagandistiche è legittima nell’analisi della comunicazione politica e mediatica. Il problema consiste nel valutare se un determinato riferimento, utilizzato in un contesto sportivo, sia appropriato e compatibile con i doveri di chi ricopre una carica istituzionale. Non è necessario impedire il confronto per pretendere un linguaggio rigoroso. La critica può essere severa senza perdere precisione. E la responsabilità istituzionale non richiede l’assenza di opinioni, ma la consapevolezza del peso delle parole.

Conclusione: la vera posta in gioco è la credibilità delle istituzioni sportive

Il deferimento di Javier Tebas al Tribunale Amministrativo dello Sport rappresenta un nuovo capitolo dello scontro tra la Liga e il Real Madrid. La vicenda nasce da un paragone storico contestato, ma porta alla luce tensioni più profonde: il ruolo dei media ufficiali dei club, la reputazione degli arbitri, il diritto di critica e la responsabilità dei vertici sportivi. Il Real Madrid considera le dichiarazioni incompatibili con gli incarichi ricoperti da Tebas e ne chiede le dimissioni. Tebas respinge questa interpretazione, difende il significato circoscritto del proprio paragone e accusa il CSD di non applicare criteri uniformi. Il Consiglio Superiore dello Sport ha scelto di affidare la valutazione disciplinare al tribunale competente. Spetterà ora al TAD stabilire se vi siano i presupposti per ulteriori iniziative. Qualunque sia l’esito, la controversia mostra quanto sia importante distinguere tra conflitto sportivo, polemica mediatica e responsabilità giuridica. Il calcio può sopportare rivalità durissime. Ciò che non può permettersi è che il confronto tra le sue istituzioni perda credibilità agli occhi di chi dovrebbe fidarsi delle regole della competizione. La sfida non consiste nell’eliminare le critiche tra la Liga e il Real Madrid. Consiste nel garantire che possano essere espresse, contestate e valutate attraverso criteri trasparenti, coerenti e rispettosi dei diritti di tutte le parti. Perché, alla fine, la forza di un’istituzione sportiva non si misura dalla capacità di vincere una polemica, ma dalla fiducia che riesce a conservare anche quando la polemica diventa inevitabile.