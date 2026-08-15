Controllo del territorio, sanzioni e una denuncia la notte di Ferragosto

Nella serata di ieri 14 agosto la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Anzio hanno effettuato controlli straordinari su tutto il territorio comunale. Dispiegati sul territorio più di 25 equipaggi che hanno effettuato numerosi controlli, anche con l'ausilio dei nuovi sistemi di videosorveglianza e di controllo targhe che hanno consentito il controllo automatico di ben 7397 veicoli per la verifica di assicurazione, revisione e eventuale provenienza furtiva.

L'esito dei controlli ha portato all'identificazione di 457 persone, al controllo di 222 autovetture, al controllo di 59 conducenti con etilometro, di cui uno positivo e denunciato con conseguente ritiro della patente di guida. Sono state 10 le sanzioni per violazioni al codice della strada (assenza di assicurazione, guida senza patente, guida con telefonino, assenza di revisione), mentre si è proceduto al fermo di un veicolo per 3 mesi. I controlli si sono estesi anche alle attività di somministrazione alimenti e bevande e alle aree demaniali.

Anzio, 15 agosto 2026