IL COMUNE COMUNICA – Ferragosto, il sindaco Leccese e l’assessora Palone visitano le sale operative

FERRAGOSTO, IL SINDACO LECCESE E

L'ASSESSORA PALONE IN VISITA ALLE

SALE OPERATIVE DI VIGILI DEL FUOCO,

118 E POLIZIA LOCALE

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Il sindaco di Bari Vito Leccese questa mattina, insieme all'assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, ha visitato le sale operative del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Polizia Locale.

La tradizionale visita di Ferragosto è stata l'occasione per incontrare gli operatori impegnati anche nella giornata di festa e ringraziarli per il lavoro svolto quotidianamente a servizio della città.

"Se oggi tante persone possono vivere il Ferragosto come una giornata di festa e di serenità è anche perché ci sono donne e uomini che, mentre gli altri sono in vacanza, continuano a lavorare perché tutto vada bene – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. A loro va il ringraziamento mio e dell'intera città. Dai Vigili del Fuoco agli operatori del 118, fino alle donne e agli uomini della nostra Polizia Locale, alle altre forze di Polizia e a tutte le forze dell'ordine, ma in generale a tutti coloro che oggi garantiscono i servizi essenziali: anche oggi sono al loro posto, pronti a intervenire quando ce n'è bisogno.

A chi invece sta trascorrendo queste ore di festa rivolgo un appello molto semplice: divertiamoci, ma senza eccessi. Rispettiamo le regole e gli altri, non corriamo in auto e soprattutto non mettiamoci alla guida dopo aver bevuto. Il Ferragosto può e deve essere una giornata di festa, senza trasformare una leggerezza o un comportamento irresponsabile in qualcosa che può mettere a rischio la propria vita e quella degli altri".