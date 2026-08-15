Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Corridoio Economico di Luzon, l’alleanza si allarga: in arrivo un nuovo partner europeo

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Il Segretario alle Finanze delle Filippine, Frederick Go
Il Segretario alle Finanze delle Filippine, Frederick Go (Foto: Department of Finance/Public Domain)

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2026 - Il Corridoio Economico di Luzon (LEC) sta accelerando significativamente il suo processo di espansione internazionale. Il Segretario alle Finanze filippino, Frederick Go, ha recentemente confermato una notizia di rilievo: la rete di investimenti strategici nelle Filippine accoglierà a breve un ulteriore Paese europeo. Questo nuovo ingresso porterà a undici il numero totale dei partner internazionali coinvolti, con l’annuncio formale atteso durante il prossimo forum sugli investimenti.

Gli obiettivi del Corridoio Economico di Luzon

Lanciato nell’aprile 2024 sotto l’egida della Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGI), il progetto LEC rappresenta oggi il pilastro fondamentale della strategia di connettività filippina. L’obiettivo principale è chiaro: trasformare l’asse strategico che collega Subic Bay, Clark, Manila e Batangas in un polo logistico e produttivo d’eccellenza.

Per raggiungere questo traguardo, il piano punta su investimenti mirati in diversi settori chiave:

  • Infrastrutture ferroviarie moderne.
  • Reti energetiche sostenibili.
  • Sistemi digitali avanzati.
  • Impianti manifatturieri ad alta specializzazione.

Questi interventi mirano, in ultima analisi, a creare occupazione qualificata su larga scala.

Una coalizione internazionale in crescita

La coalizione, nata inizialmente con il contributo decisivo di Stati Uniti e Giappone, si è allargata notevolmente nel corso del tempo. Attualmente, il gruppo comprende Australia, Canada, Danimarca, Francia, Italia, Corea, Svezia e Regno Unito.

La partecipazione italiana si conferma, dunque, parte integrante di questo sforzo multilaterale. L’impegno del nostro Paese è volto a rafforzare le catene di approvvigionamento nell’Indo-Pacifico e a posizionare definitivamente le Filippine al centro dei flussi produttivi regionali.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl