Aumento temperature: ondata di calore da domenica 16 agosto

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2026 - La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che permangono le condizioni climatiche caratteristiche dell'ondata di calore da domenica 16 agosto, come previsto dal bollettino quotidiano emesso da CFD – Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto (
Il caldo persistente ed un'elevata umidità possono causare situazioni di disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone più vulnerabili.
In caso di gravi sintomi o malesseri telefonare subito al n.118 – SUEM.
E' disponibile un'assistenza telefonica dedicata per consigliare i cittadini anziani e non su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio.
I numeri dell'assistenza telefonica per i cittadini sono i seguenti:
* numero unico dedicato 116117 attivo H24;
* Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia Servizi alla Persona: ;