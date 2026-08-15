Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Aumento temperature: ondata di calore da domenica 16 agosto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2026 - La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che permangono le condizioni climatiche caratteristiche dell'ondata di calore da domenica 16 agosto, come previsto dal bollettino quotidiano emesso da CFD – Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto (

Il caldo persistente ed un'elevata umidità possono causare situazioni di disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone più vulnerabili.

In caso di gravi sintomi o malesseri telefonare subito al n.118 – SUEM.

E' disponibile un'assistenza telefonica dedicata per consigliare i cittadini anziani e non su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio.

I numeri dell'assistenza telefonica per i cittadini sono i seguenti:
* numero unico dedicato 116117 attivo H24;
* Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia Servizi alla Persona: ;

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl