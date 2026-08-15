Comunicato Stampa 1447/2026 Meteo, domani allerta gialla sulla costa veneta per disagio fisico da calore

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2026 - Meteo, domani allerta gialla sulla costa veneta per disagio fisico da calore
REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
Meteo, domani allerta gialla sulla costa veneta per disagio fisico da calore
(AVN) – Venezia, 15 agosto 2026
Oggi, sabato 15 agosto, il tempo sarà in prevalenza stabile senza fenomeni significativi, salvo occasionali e sporadici temporali di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Domani maggiore instabilità sui rilievi dal pomeriggio in possibile trasferimento alla pianura. Disagio fisico in prevalenza moderato, a tratti intenso su pianura e costa domenica. Lunedì il tempo sarà instabile con possibili rovesci e temporali e disagio fisico in prevalenza moderato, a tratti intenso nelle ore più calde, in diminuzione martedì.
Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato per domani 16 agosto l'allerta gialla (fase di attenzione) per disagio fisico sulle zone costiere della regione.
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