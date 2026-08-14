Piacenza, 14 agosto 2026

*Oggetto: "Residenza fittizia", cos'è e perché è importante. Il Comune

approva le linee guida per la concessione a chi vive in condizioni di grave

marginalità*

per le persone senza fissa dimora nel Comune di Piacenza. Un indirizzo

virtuale concesso per garantire il diritto all'iscrizione anagrafica, come

previsto dalla normativa nazionale, anche a chi non dispone di

un'abitazione stabile, ma ha comunque il proprio domicilio sul territorio

cittadino.

La Giunta ha approvato nei giorni scorsi le linee guida che regolano questo

strumento amministrativo, fondamentale sia per assicurare il monitoraggio

corretto ed efficace della popolazione residente, sia per chi ne fruisce: è

infatti la condizione necessaria per accedere ai servizi sociali e al

sistema sanitario (a cominciare dal medico di base), nonché per ottenere i

documenti di identità, esercitare il voto e sottoscrivere un regolare

contratto di lavoro, prendere la patente o ricevere un sussidio

economico. "Parliamo

di prestazioni sociali di livello essenziale – spiega l'assessora al

Welfare Nicoletta Corvi – che le persone non potrebbero vedersi

riconosciute senza un indirizzo convenzionale di riferimento e un recapito

postale. Le linee guida ci danno un orientamento preciso nella gestione di

queste pratiche, favorendo il controllo su situazioni di irregolarità e

valorizzando il ruolo del Terzo Settore, in collaborazione con il Comune,

nel dare supporto a chi ne ha più bisogno e promuovere percorsi di

inclusione sociale".

Il riferimento è l'e-book pubblicato da Istat nel marzo di quest'anno, redatto

con l'ausilio dell'Associazione nazionale Ufficiali di Stato Civile e

Anagrafe. La residenza fittizia potrà essere concessa su presentazione di

un'apposita domanda di iscrizione, accompagnata da una dichiarazione che

contenga gli elementi utili a dimostrare un effettivo radicamento sul

territorio: luoghi frequentati, relazioni sociali, servizi utilizzati,

eventuale attività lavorativa o assistenziale, su cui la Polizia Locale

potrà effettuare verifiche. "Grazie all'interazione tra i vari Servizi

coinvolti (Sociali, Demografici ed Elettorale, Sportelli Polifunzionali) –

aggiunge l'assessore ai Servizi al Cittadino Simone Fornasari – possiamo

affrontare le diverse questioni che emergono garantendo un approccio

specialistico per ciascun ambito di competenza, ma al tempo stesso in

sinergia tra tutti i settori".

Le linee guida comunali stabiliscono inoltre che l'indirizzo "via

Diciassette Ottobre" non possa essere attribuito a soggetti domiciliati

presso abitazioni con occupazione non regolare (ad esempio, subaffitti,

contratti non registrati) e che sia cancellato per coloro che, dopo un

lungo periodo senza contatti con i servizi pubblici o il territorio,

vengano dichiarati irreperibili dall'ente.

"Attualmente, a Piacenza, sono 173 i beneficiari di una residenza fittizia

riconosciuta: non si tratta solo di cittadini in carico ai servizi sociali

– precisa l'assessora Corvi – ma anche di persone segnalate da strutture

sanitarie come il Sert e i Centri di Salute Mentale o da organismi quali

Caritas, Avvocati di Strada e altre realtà che operano per aiutare chi si

trova in condizioni di grave fragilità".

Il documento in fase di adozione ufficializza anche il servizio di fermo

per ricevere comunicazioni ufficiali e garantire l'effettivo esercizio dei

diritti amministrativi. "Abbiamo fatto tesoro proprio dell'esperienza

preziosa dei primi due anni di attività di questo presidio – aggiunge

Nicoletta Corvi – e delle tante richieste di residenza fittizia presentate

lì, talvolta anche in modo improprio. E' diventata sempre più evidente la

necessità di formalizzare un iter che fosse semplice, diretto ma al tempo

stesso basato su criteri ben definiti, frutto di un lungo lavoro di

condivisione tra gli uffici dell'Unità operativa di promozione

dell'integrazione sociale e dei Servizi demografici, elettorali e Sportelli

Quic, nonché di un confronto importante attivato con gli esperti di Anusca

e con altri Comuni: da Torino a Padova, da Roma a Milano. Ringrazio tutti

per l'impegno e la sensibilità, sottolineando anche il contributo della

sezione locale dell'associazione Avvocati di Strada e di tutta la rete dei

soggetti attivi in città nella gestione della marginalità estrema, cui

abbiamo sottoposto il testo ottenendo anche la loro validazione".