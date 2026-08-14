(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Solidarietà alla troupe del Tg2 bloccata a Ceuta e a tutta la redazione. Ci auguriamo che quanto accaduto con le autorità spagnole sia solo un rigido intoppo burocratico e non una ritorsione nei confronti dei cronisti: chi informa il pubblico ha il diritto di farlo in totale libertà, non può certo diventare strumento di lotta politica". Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali alla Camera, in un post.
CEUTA: RUSSO (FI) “SOLIDARIETÀ A TROUPE TG2, CHI INFORMA DEVE ESSERE LIBERO
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