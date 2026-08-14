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Politica Interna

PARMA. RUSSO (FDI): OPERAZIONE CARABINIERI DI STRAORDINARIA IMPORTANZA, RESTITUITE AL TERRITORIO OPERE DI INESTIMABILE VALORE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "La notizia del ritrovamento delle tre preziose opere di Cézanne, Renoir e Matisse sottratte lo scorso marzo alla Fondazione Magnani Rocca rappresenta un risultato di straordinaria importanza per la nostra città e per l'intero patrimonio culturale italiano. Un sincero ringraziamento va ai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale e del Comando Provinciale di Parma, artefici del recupero di questi capolavori, che hanno restituito alla collettività opere di eccezionale valore artistico e storico. Siamo davanti a un'operazione che testimonia l'elevato livello di professionalità, competenza e dedizione con cui le nostre Forze dell'ordine operano quotidianamente a difesa dei beni culturali. È anche grazie a interventi come questo che possiamo preservare e tramandare alle future generazioni un patrimonio artistico di inestimabile valore. Desidero quindi evidenziare il valore dell'attività svolta da tutti i Carabinieri che hanno contribuito a questo importante risultato, che rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro territorio e per l'intero Paese". Lo afferma il deputato parmense di Fratelli d'Italia Gaetana Russo.

(AGENPARL)
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