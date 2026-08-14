Porta Vecchia: riapre l’area riqualificata

Porta Vecchia: da venerdì 14 agosto riapre l'area riqualificata

Rispettate le scadenze PNRR. Nelle prossime settimane le opere di arredo, verde e difesa della costa

Nel rispetto dei tempi previsti dal finanziamento PNRR, alla data del 14 agosto 2026 è stata completata la parte strutturale della Porta Vecchia, interessata da un importante e complesso intervento di riqualificazione.

Conclusa la parte strutturale dell'intervento, nelle prossime settimane si procederà con gli interventi di arredo e di sistemazione del verde, che consentiranno di completare e valorizzare ulteriormente l'area. Tra questi rientrano la realizzazione della ringhiera sul fronte mare, il completamento del verde e delle nuove aiuole, la piantumazione di alberi, che sarà effettuata non appena le condizioni climatiche e le temperature lo consentiranno, e l'installazione delle panche, pensate per offrire ai cittadini nuovi spazi di sosta e di relax con vista sul mare.

Nei prossimi mesi sarà inoltre realizzato, nell'ambito di un diverso appalto, l'intervento relativo alla difesa della costa, che prevede l'installazione di barriere soffolte finalizzate a ridurre l'azione delle mareggiate e a favorire il successivo ripascimento della spiaggia. Per questa ragione, ancora per un periodo, i massi attualmente presenti non verranno rimossi fino al completamento delle opere necessarie alla messa in sicurezza e alla protezione della costa.

I lavori sono stati realizzati dal Consorzio Valori Scarl, con le imprese Sarappalti S.p.A. e Nova Costruzioni e Restauri S.r.l. in qualità di esecutrici.

L'area di Porta Vecchia era stata interessata nel 2019 da alcuni cedimenti provocati da una forte mareggiata, che avevano determinato la demolizione della scalinata e l'interdizione di una zona ritenuta a rischio crollo. Da quella situazione nel 2021 è partito un importante percorso di recupero e riqualificazione, finalizzato non soltanto a garantire maggiore sicurezza, ma anche a restituire valore storico, ambientale e paesaggistico a uno dei luoghi simbolo di Monopoli.

Uno degli elementi qualificanti dell'intervento è l'obiettivo di ricucire il rapporto tra la città storica e il paesaggio costiero, restituendo ai cittadini e ai visitatori uno spazio pubblico prevalentemente pedonale, accessibile e fruibile durante tutto l'anno, superando l'utilizzo prevalentemente stagionale legato alla balneazione.