Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

RANUCCI, BARBERA (PRC): “DOPO SALVINI E FAZZOLARI MANCA SOLO LA LISTA DEI GIORNALISTI GRADITI AL GOVERNO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - GIORNALISTI GRADITI AL GOVERNO"*"Prima Matteo Salvini suggerisce a Sigfrido
Ranucci di prendersi una 'pausa' da Report. Poi Giovanbattista Fazzolari,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, spiega che la trasmissione
avrebbe perso credibilità. A questo punto manca soltanto che Palazzo Chigi
pubblichi la lista dei giornalisti graditi e di quelli sgraditi al Governo".
Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di
Rifondazione Comunista.
"Naturalmente Salvini e Fazzolari hanno tutto il diritto di criticare
Report. Ma quando un vicepresidente del Consiglio suggerisce che un
giornalista del servizio pubblico dovrebbe fermarsi e un sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio interviene sulla credibilità della sua
trasmissione, non siamo più davanti soltanto alla critica di un servizio
televisivo.
La questione diventa politica e riguarda l'autonomia della Rai.
Le indagini sull'attentato subito da Ranucci devono proseguire senza
interferenze e spetta alla magistratura accertare responsabilità e moventi.
Trasformare un'inchiesta ancora aperta nell'occasione per mettere sul banco
degli imputati proprio il giornalista vittima dell'attentato significa
capovolgere completamente i ruoli.
Non occorre condividere ogni inchiesta di Report per capire il problema: in
una democrazia è il giornalismo che deve controllare il potere, non il
potere che assegna le pagelle ai giornalisti.
La Rai appartiene ai cittadini, non alla maggioranza del momento.
Salvini e Fazzolari possono non gradire Ranucci. È precisamente una delle
ragioni per cui Ranucci deve poter continuare a fare il proprio lavoro in
piena libertà".

Privo
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl