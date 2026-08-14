Ordinanza Viabilità Ferragosto – Comune di Montesilvano

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Gentili Colleghi,
vi allego, l'Ordinanza sulla vibilità del tratto del lungomare di
Montesilvano, in occasione del Ferragosto.
Pe rlo svolgimento dell'evento "FERRAGOSTO DELL'ADRIATICO", che si terrà
domani sabato 15 agosto 2026 nell'Area Jova Beach del lungomare Aldo Moro,
scatteranno alcune modifiche al traffico e alla sosta per garantire la
sicurezza di tutti durante lo svolgimento dell'evento: tali variazioni
al traffico veicolare saranno in vigore dalle ore 19.00 alle ore 03.00
del mattino successivo.
* *Divieto di transito:* la strada resterà completamente chiusa al
traffico.
* *Divieto di sosta con rimozione:* vietato parcheggiare su entrambi i
lati della carreggiata (attenzione ai cartelli già posizionati).
Il tratto sarà chiuso al traffico generale ma consentito a residenti,
mezzi di soccorso e autorizzati.
Si prega di diffondere.
Grazie