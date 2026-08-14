(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Vi giro il ricordo di Augusto D'Agostino del sindaco Carlo Masci e del vice sindaco Gianni Santilli che stamani hanno assistito alla cerimonia funebre. Santilli è intervenuto al termine della funzione, in chiesa, per un saluto a D'Agostino, suo amico da tempo."Questa mattina abbiamo voluto portare il nostro saluto, personale e della città, ad Augusto D'Agostino che ha dato molto, in termini di crescita sportiva e umana, a tantissimi pescaresi. È stato indubbiamente un simbolo, un faro, una guida preziosa per il mondo dello sport abruzzese e a livello nazionale, il che ci inorgoglisce come pescaresi e come rappresentanti istituzionali del governo della città. Le sue capacità indiscusse a livello professionale, le sue doti umane, la sua predisposizione al dialogo con i giovani lo hanno reso un punto di riferimento solido e la sua lunga storia è costellata di tanti momenti di gioia e di soddisfazione condivisi con la comunità sportiva. Lo salutiamo con un abbraccio pieno di gratitudine perchè Pescara ha bisogno di persone come lui, che è stato un esempio, avendo sempre incarnato i valori dello sport. Noi tutti abbiamo bisogno di modelli come lui, in un momento in cui molti sembrano aver perso qualsiasi tipo di valore".
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