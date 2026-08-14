Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Abruzzo

Il ricordo di Augusto D’Agostino del sindaco Carlo Masci e del vice sindaco Gianni Santilli

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Pescara

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Vi giro il ricordo di Augusto D'Agostino del  sindaco Carlo Masci e del vice sindaco Gianni Santilli che stamani hanno assistito alla cerimonia funebre. Santilli è intervenuto al termine della funzione, in chiesa, per un saluto a D'Agostino, suo amico da tempo."Questa mattina abbiamo voluto portare il nostro  saluto, personale e della città, ad Augusto D'Agostino che ha dato molto, in termini di crescita sportiva e umana, a tantissimi pescaresi. È stato indubbiamente un simbolo, un faro, una guida preziosa per il mondo dello sport abruzzese e a livello nazionale, il che ci inorgoglisce come pescaresi e come rappresentanti istituzionali del governo della città. Le sue capacità indiscusse a livello professionale, le sue doti umane, la sua predisposizione al dialogo con i giovani lo hanno reso un punto di riferimento solido e la sua lunga storia è costellata di tanti momenti di gioia e di soddisfazione condivisi con la comunità sportiva.  Lo salutiamo con un abbraccio pieno di gratitudine perchè Pescara ha bisogno di persone come lui, che è stato un esempio, avendo sempre incarnato i valori dello sport. Noi tutti abbiamo bisogno di modelli come lui, in un momento in cui molti sembrano aver perso qualsiasi tipo di valore".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl