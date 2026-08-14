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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Domani il sindaco in visita alle sale operative per Ferragosto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - A FERRAGOSTO IL SINDACO IN VISITA ALLE SALE OPERATIVE DI VIGILI DEL FUOCO, 118 E POLIZIA LOCALE

Domani, sabato 15 agosto, il sindaco di Bari Vito Leccese, accompagnato dall'assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, sarà impegnato nella tradizionale visita alle sale operative dei servizi impegnati anche nel giorno di Ferragosto a garantire sicurezza e assistenza ai cittadini.

Il programma prevede:

– alle ore 9.30 la visita alla sala operativa del 118, presso il Policlinico;

La visita sarà l'occasione per incontrare e ringraziare le donne e gli uomini in servizio nella giornata di Ferragosto.

(AGENPARL)
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