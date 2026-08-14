OSPFE – AUSLFE – Comunicato stampa congiunto MOBILITÀ SOSTENIBILE, NUOVE COLONNINE DI RICARICA A CONA E ALLA CITTADELLA SAN ROCCO

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Ferrara, 14 agosto 2026
MOBILITÀ SOSTENIBILE, NUOVE COLONNINE DI RICARICA A CONA E ALLA CITTADELLA SAN ROCCO
L'iniziativa evidenzia l'alto livello di attenzione che le Aziende Sanitarie ferraresi dedicano ai temi della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica. La realizzazione delle nuove infrastrutture consentirà infatti di ampliare i servizi disponibili per cittadini, pazienti, operatori sanitari e visitatori che utilizzano veicoli elettrici, contribuendo al tempo stesso alla diffusione di forme di mobilità a ridotto impatto ambientale.
Il provvedimento regionale ha individuato il Gruppo Hera quale titolare della concessione per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica pubbliche negli spazi messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, mentre il Gruppo Edison è stato individuato quale titolare della concessione delle infrastrutture negli spazi messi a disposizione dall'Azienda USL di Ferrara.
Durante l'esecuzione dei lavori potranno verificarsi limitazioni temporanee all'utilizzo delle aree interessate. Eventuali modifiche alla viabilità o alla disponibilità dei parcheggi saranno opportunamente segnalate.
Al temine dei lavori saranno comunicate le modalità di accesso alle infrastrutture.